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Los tres motivos fundamentales

Paulo Dybala definió su futuro y quedó en Boca de todos

Boca se ilusionó con la llegada de Paulo Dybala quien aprovechó y coqueteó con el Xeneize, pero solo fue un amor de verano

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Paulo Dybala finalmente no firmará en Boca.

Paulo Dybala finalmente no firmará en Boca.

El nombre de Paulo Dybala sonó muy fuerte en Boca Juniors en una contratación que se perfilaba para ser histórica; no obstante, aunque se dijo que Leandro Paredes iba a ser fundamental en la llegada del nacido en Laguna Larga, Córdoba, esto finalmente no sucederá.

La eliminación del Xeneize en la Copa Libertadores y la participación de la Roma en la Champions League se convirtió en un componente esencial.

Paulo Dybala tiene una gran amistad con Leandro Paredes.

Paulo Dybala tiene una gran amistad con Leandro Paredes.

Paulo Dybala no jugará en Boca

Luego de las especulaciones que se generaron entorno al delantero de 32 años, todo llegó a su fin y el sueño de Boca de tenerlo en sus filas para disputar la Copa Sudamericana se terminó.

Roma y Dybala renovaron su vínculo que se extenderá hasta junio de 2027, por lo que el Xeneize tendrá que esperar; además, Fabrizio Romano, especialista en mercado de pases, manifestó que habrán diversas variables y bonos económicos de acuerdo a su rendimiento deportivo.

El periodista también detalló que el contrato tiene una cláusula que indica que el jugador argentino campeón del mundo en Qatar podrá extender la unión por un año más, hasta junio de 2028, si ambas partes están de acuerdo.

Paulo Dybala jugar&aacute;, al menos, un a&ntilde;o m&aacute;s en la Roma.

Paulo Dybala jugará, al menos, un año más en la Roma.

Los tres motivos por los que Dybala no llegó a Boca

Las razones por las cuales el cordobés no jugará en Boca, al menos durante 2026, son tres: deportivas, económicas y a un pedido especial del entrenador de la Roma.

En cuanto a las deportivas: Boca se quedó sin Copa Libertadores, por lo que deberá jugar la Copa Sudamericana. Un desafío futbolístico mucho menor a la Champions League que disputará el conjunto italiano en la temporada 2026/27.

Lo económico también tuvo que ver teniendo en cuenta que el sueldo que recibe en la Roma cambiará sustancialmente si viene a Argentina.

Y, para terminar, según informó La Gazzetta dello Sport el entrenador Gian Piero Gasperini le solicitó a la dirigencia italiana no desprenderse de ningún futbolísta titular.

El único motivo por el cual recomienda que un jugador sea traspasado es si reciben una "oferta irresistible", algo que por el momento no ha sucedido.

De esta manera Boca tendrá que esperar, al menos, un año más.

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