Paulo Dybala definió su futuro y quedó en Boca de todos

Roma y Dybala renovaron su vínculo que se extenderá hasta junio de 2027, por lo que el Xeneize tendrá que esperar; además, Fabrizio Romano, especialista en mercado de pases, manifestó que habrán diversas variables y bonos económicos de acuerdo a su rendimiento deportivo.

El periodista también detalló que el contrato tiene una cláusula que indica que el jugador argentino campeón del mundo en Qatar podrá extender la unión por un año más, hasta junio de 2028, si ambas partes están de acuerdo.

Paulo Dybala jugará, al menos, un año más en la Roma.

Los tres motivos por los que Dybala no llegó a Boca

Las razones por las cuales el cordobés no jugará en Boca, al menos durante 2026, son tres: deportivas, económicas y a un pedido especial del entrenador de la Roma.

En cuanto a las deportivas: Boca se quedó sin Copa Libertadores, por lo que deberá jugar la Copa Sudamericana. Un desafío futbolístico mucho menor a la Champions League que disputará el conjunto italiano en la temporada 2026/27.

Lo económico también tuvo que ver teniendo en cuenta que el sueldo que recibe en la Roma cambiará sustancialmente si viene a Argentina.

Paulo Dybala has agreed all terms of new deal at AS Roma, never in doubt.



He’s staying at the club to play UCL football with reduced salary, new deal completed. pic.twitter.com/mnGlgmErWZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2026

Y, para terminar, según informó La Gazzetta dello Sport el entrenador Gian Piero Gasperini le solicitó a la dirigencia italiana no desprenderse de ningún futbolísta titular.

El único motivo por el cual recomienda que un jugador sea traspasado es si reciben una "oferta irresistible", algo que por el momento no ha sucedido.

De esta manera Boca tendrá que esperar, al menos, un año más.