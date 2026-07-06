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Independiente Rivadavia vs Tigre por Copa Argentina: precio, día y hora de la venta de entradas

Independiente Rivadavia se medirá ante Tigre por los 16avos de final de la Copa Argentina el próximo domingo 12 de julio en el Estadio Julio César Villagra de Córdoba

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Independiente Rivadavia enfrentará a Tigre en los 16avos de final de la Copa Argentina.

Independiente Rivadavia enfrentará a Tigre en los 16avos de final de la Copa Argentina.

Independiente Rivadavia se prepara para dar inicio al segundo semestre del 2026 con el encuentro de Copa Argentina ante Tigre por los 16avos de final. El próximo domingo 12 de julio, en el Estadio Julio César Villagra, la Lepra buscará seguir avanzando de fase en el certamen que lo tiene como vigente campeón.

Para el encuentro ante el Matador, los hinchas podrán adquirir sus tickets en la boletería del Estadio Bautista Gargantini.

Los hinchas de Independiente Rivadavia podr&aacute;n obtener sus entradas para el partido de 16avos de Copa Argentina en la boleter&iacute;a del club.&nbsp;

Los hinchas de Independiente Rivadavia podrán obtener sus entradas para el partido de 16avos de Copa Argentina en la boletería del club.

Independiente Rivadavia vs Tigre por Copa Argentina: precio, día y hora de la venta de entradas

La venta de entradas para el partido entre Independiente Rivadavia y Tigre por los 16avos de final de Copa Argentina se llevará a cabo el día jueves 9 de julio, en la boletería del Estadio Bautista Gargantini, de 10 a 17 horas.

Para los hinchas que deseen viajar a Córdoba a presenciar el encuentro, los precios de las entradas son los siguientes:

  • Popular: $55.000
  • Platea: $75.000
  • Menores: $45.000

El ticket puede obtenerse abonando en pago efectivo o con tarjeta de débito. El día del partido no habrá venta de entradas en Córdoba.

Entradas para personas con discapacidad

Las personas con discapacidad podrán dirigirse directamente a las puertas del Estadio Julio César Villagra de Córdoba para ingresar con DNI y certificado correspondiente.

Lo que sigue para Independiente Rivadavia

El compromiso ante Tigre será la apertura del semestre para Independiente Rivadavia donde deberá afrontar distintas competencias. Además de continuar su derrotero en la Copa Libertadores, la Lepra disputará el Torneo Clausura y la Supercopa Argentina ante Estudiantes de La Plata, el 21 de julio también en el Estadio Julio César Villagra de Córdoba.

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