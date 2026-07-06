Independiente Rivadavia vs Tigre por Copa Argentina: precio, día y hora de la venta de entradas

Para los hinchas que deseen viajar a Córdoba a presenciar el encuentro, los precios de las entradas son los siguientes:

Popular: $55.000

Platea: $75.000

Menores: $45.000

El ticket puede obtenerse abonando en pago efectivo o con tarjeta de débito. El día del partido no habrá venta de entradas en Córdoba.

Entradas para personas con discapacidad

Las personas con discapacidad podrán dirigirse directamente a las puertas del Estadio Julio César Villagra de Córdoba para ingresar con DNI y certificado correspondiente.

Lo que sigue para Independiente Rivadavia

El compromiso ante Tigre será la apertura del semestre para Independiente Rivadavia donde deberá afrontar distintas competencias. Además de continuar su derrotero en la Copa Libertadores, la Lepra disputará el Torneo Clausura y la Supercopa Argentina ante Estudiantes de La Plata, el 21 de julio también en el Estadio Julio César Villagra de Córdoba.