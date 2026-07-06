Con 14 años inventó una bomba de agua eólica con botellas y tubos de plástico que funciona sin electricidad

El invento opera de manera sencilla, aplicando principios básicos de la física. El viento mueve un conjunto de hélices que hacen girar un eje, el cual acciona el mecanismo encargado de extraer agua desde pozos, cisternas, cacimbas o estanques.

Un invento de bajo costo ofrece agua a comunidades rurales de Brasil

Lo más sorprendente es que fabricar este invento es que cuesta aproximadamente un 70 % menos que adquirir una bomba de agua convencional. Gracias a esta innovación, Lucas obtuvo un premio internacional de energía limpia en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

Según las estimaciones presentadas en los foros científicos donde expuso, este invento simplificado de bomba eólica tiene el potencial de beneficiar a más de 1,000 millones de personas que viven en comunidades aisladas y semiáridas de todo el mundo

Asimismo, el invento fue concebido para ser lo más simple posible. Esto permite que los propios habitantes de las zonas rurales puedan reparar el equipo o reemplazar sus piezas sin necesidad de asistencia técnica especializada.