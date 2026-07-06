Con 14 años inventó una bomba de agua eólica con botellas y tubos de plástico que funciona sin electricidad

Con tan solo 14 años, este joven decidió romper con lo establecido para ayudar a miles de familias de la región del Sertão, en Brasil, a acceder a este derecho básico con una innovación hecha puramente de materiales reciclados.
Con botellas de plástico, este invento de un adolescente brasileño combate la escasez de agua
Se trata de Lucas Figueiredo Medeiros. El proyecto nació en el estado de Pernambuco como una idea para la feria científica de su escuela. Sin embargo, con el tiempo dejó de ser solo un experimento y se convirtió en una solución real. Utilizando chatarra y botellas de plástico, logró construir una máquina que funciona sin combustibles y sin electricidad.
El invento opera de manera sencilla, aplicando principios básicos de la física. El viento mueve un conjunto de hélices que hacen girar un eje, el cual acciona el mecanismo encargado de extraer agua desde pozos, cisternas, cacimbas o estanques.
Un invento de bajo costo ofrece agua a comunidades rurales de Brasil
Lo más sorprendente es que fabricar este invento es que cuesta aproximadamente un 70 % menos que adquirir una bomba de agua convencional. Gracias a esta innovación, Lucas obtuvo un premio internacional de energía limpia en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.
Según las estimaciones presentadas en los foros científicos donde expuso, este invento simplificado de bomba eólica tiene el potencial de beneficiar a más de 1,000 millones de personas que viven en comunidades aisladas y semiáridas de todo el mundo
Asimismo, el invento fue concebido para ser lo más simple posible. Esto permite que los propios habitantes de las zonas rurales puedan reparar el equipo o reemplazar sus piezas sin necesidad de asistencia técnica especializada.