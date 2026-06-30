Un joven de Finlandia construye un barco solar en su cobertizo y recorre 5.000 kilómetros hasta Ibiza sin repostar una sola vez

Cuando se piensa en un viaje largo en barco, lo primero que suele venir a la mente son el combustibley la planificación necesaria para afrontar cualquier cambio en el clima. Cada tramo requiere calcular cuánto se consumirá y dónde será necesario detenerse.
Sin embargo, Lukas Sjöman con su invento decidió demostrar que existe otra forma de navegar. El inventor llegó hasta la isla de Ibiza a bordo de un barco construido por él mismo y alimentada exclusivamente con energía solar.
Recorrió media Europa en un barco casero que funciona solo con energía solar
Su proyecto, fue bautizado como Helios 11. El objetivo de este barco era probar que es posible recorrer miles de kilómetros sin utilizar gasolina ni diésel. A través de su cuenta de Instagram fue compartiendo el proceso de construcción y el avance de la travesía.
Levantar el barco le demandó cerca de 200 días de trabajo. Durante ese tiempo diseñó cada detalle, realizó pruebas, corrigió fallas y ajustó el sistema antes de emprender un recorrido de varios meses. El resultado quedó demostrado en el propio viaje. Lukas Sjöman recorrió más de 5.700 kilómetros desde Finlandia hasta la isla de Ibiza, en España, sin consumir una sola gota de combustible.
Viajó de Finlandia a Ibiza en un barco hecho por él y alimentado únicamente por el sol
La travesía incluyó todo tipo de escenarios. Navegó por ríos, lagos y canales de Suecia, Dinamarca, Alemania y Francia antes de salir al mar Mediterráneo para completar el último tramo.
Esa variedad de condiciones puso a prueba el funcionamiento del Helios 11. A lo largo del recorrido tuvo que enfrentarse a cambios de clima, corrientes, tráfico marítimo y distintos tipos de navegación, demostrando que un barco impulsado únicamente por energía solar también puede afrontar recorridos de larga distancia.
Este invento fue concebido para ser una embarcación liviana y eficiente. Su estructura está hecha principalmente de contrachapado y fibra de vidrio, una combinación que permite reducir el peso sin comprometer la resistencia.
La propulsión depende de paneles solares instalados sobre el barco. La energía captada se almacena en baterías de 48 voltios que alimentan un motor eléctrico, permitiendo avanzar sin recurrir a combustibles fósiles.