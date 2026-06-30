Un joven de Finlandia construye un barco solar en su cobertizo y recorre 5.000 kilómetros hasta Ibiza sin repostar una sola vez

Levantar el barco le demandó cerca de 200 días de trabajo. Durante ese tiempo diseñó cada detalle, realizó pruebas, corrigió fallas y ajustó el sistema antes de emprender un recorrido de varios meses. El resultado quedó demostrado en el propio viaje. Lukas Sjöman recorrió más de 5.700 kilómetros desde Finlandia hasta la isla de Ibiza, en España, sin consumir una sola gota de combustible.

Viajó de Finlandia a Ibiza en un barco hecho por él y alimentado únicamente por el sol

La travesía incluyó todo tipo de escenarios. Navegó por ríos, lagos y canales de Suecia, Dinamarca, Alemania y Francia antes de salir al mar Mediterráneo para completar el último tramo.

Esa variedad de condiciones puso a prueba el funcionamiento del Helios 11. A lo largo del recorrido tuvo que enfrentarse a cambios de clima, corrientes, tráfico marítimo y distintos tipos de navegación, demostrando que un barco impulsado únicamente por energía solar también puede afrontar recorridos de larga distancia.

Este invento fue concebido para ser una embarcación liviana y eficiente. Su estructura está hecha principalmente de contrachapado y fibra de vidrio, una combinación que permite reducir el peso sin comprometer la resistencia.

La propulsión depende de paneles solares instalados sobre el barco. La energía captada se almacena en baterías de 48 voltios que alimentan un motor eléctrico, permitiendo avanzar sin recurrir a combustibles fósiles.