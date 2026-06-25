Estados Unidos hundió un barco portaaviones enorme para convertirlo en un arrecife gigante

La idea era concreta. Ubicaron el barco frente a la costa de Florida, en el Golfo de México, donde pasó a formar parte del sistema de arrecifes artificiales del estado. El USS Oriskany ostenta el récord como la estructura única más grande hundida para este fin. Este título está a punto de perderse en 2026 frente al transatlántico SS United States. El legendario buque de pasajeros está programado para ser hundido con el mismo propósito ecológico.

La importancia de este barco de Estados Unidos

Antes de hundirlo, el proceso implica algo casi quirúrgico. Retirar combustibles, materiales contaminantes, cables y todo lo que pueda afectar el ecosistema. La estructura del barco queda limpia, preparada para integrarse al entorno marino sin dañarlo.

Tras dos décadas bajo el agua, la estructura del Oriskany funciona hoy como un ecosistema marino maduro y completamente integrado, sirviendo de base biológica para las especies que comenzarán a colonizar el nuevo barco vecino.

Este proyecto de Estados Unidos abre nuevas oportunidades para el turismo sostenible y la investigación científica, en un contexto global marcado por la degradación de los arrecifes naturales.

También hay una dimensión menos visible, pero igual de importante. Este tipo de proyectos fue el primero y responde a una lógica cada vez más presente, la de reutilizar grandes estructuras para regenerar ecosistemas. No es algo completamente nuevo, ya se han hundido barcos y hasta vagones de tren para este fin, pero nunca a esta escala.