Los faros guían barcos y son símbolos de seguridad, pero pocos de sus trabajadores han sobrevivido a ellos

trabajador del faro Los guardianes de la costa fueron esenciales para guiar a los barcos con seguridad a través de aguas peligrosas, arriesgando a menudo sus vidas en condiciones climáticas adversas. Foto Lighthouse Man

¿Por qué tantos trabajadores de faros enloquecieron?

Las condiciones de vida de los fareros variaban según la ubicación en la que se encontraban, pero estaban aislados dentro del propio faro, con suerte vivían con sus familias y si no, con su propia compañía.

Ser farero conllevaba diversos peligros y riesgos, que no solo era poner su vida en riesgo, sino, tener muchos efectos psicológicos, que pueden poner a prueba incluso a las personas más resistentes. Entre los mayores desafíos de este trabajo se encuentran:

El aislamiento y la fatiga social: los faros al estar ubicados en lugares remotos e inhóspitos, sin contacto humano más que con solo luces, hacía que la soledad pesara como piedra. El principal impacto psicológico de este tipo de soledad fue la aparición de paranoia y depresión y un deterioro significativo en la interacción social.

Condiciones laborales muy peligrosas: expuestos a los peligros del clima, aguas turbulentas, vientos extremadamente fuertes y un mantenimiento del faro que requería estar alerta se volvía desgastador física y mentalmente.

trabajador del faro (1) Las condiciones de vida de los fareros variaban significativamente, pero muchos de ellos terminaron volviendose locos por todos los factores que perjudicaban su estabilidad mental, física y emocional. Foto Canva

Envenenamiento por mercurio: antes, los faros no tenían electricidad ni automatización así que el farero era responsable de que una enorme lente girara sin parar gracias a que sumergían los lentes en mercurio líquido para que lo hiciera con mayor facilidad y rápido. En ese sentido, la intoxicación crónica por mercurio provoca confusión, depresión y alucinaciones.

Sin embargo, en la actualidad pasó de ser una profesión peligrosa y exigente a evolucionar usando tecnología moderna para desempeñar su rol de seguridad marítima.