El faro solitario que se construyó, se inclinó, pero se enderezó y sobrevivió por acción de la naturaleza

Se trata de uno de los faros más llamativos de Europa, cuya obra se encuentra en la isla de Saaremaa dentro de Estonia. Tuvo un proceso largo; es una construcción que estuvo activa seis décadas y todo comenzó en declive. Cuando se inclinó abruptamente, se cerró, pero algo mágico ocurrió: la naturaleza hizo de lo suyo y lo evitó.

Actualmente el faro Kiipsaare sigue teniendo una leve inclinación de aproximadamente 11 grados, pero se ha convertido en la mayor atracción del parque nacional Vilsandi, el más antiguo del país.

Se construyó, se inclinó y la naturaleza metió una mano: la historia del faro Kiipsaare

Aproximadamente en 1930 había una necesidad inevitable de instalar una señal sobre las cosas del mar Báltico para poder anunciar sobre el peligro de la península de Harilaid. Así se autorizó la construcción del faro y se estrenó en el año 1933.

faro kipsaare Faro de Kiipsaar en un atardecer del año 2013. Foto Billiken

En ese momento, la construcción tenía 27 metros de altura y se posicionaba a 150 metros de la costa. Era capaz de guiar embarcaciones con una luz que llevaba a los 27,8 kilómetros de distancia.

Sin embargo, el tiempo hizo sus destrozos. La erosión ganó terreno y el agua del mar hizo que sus olas rompieran a 11 metros del faro Kiipsaaere, hasta alcanzarlo.

Ese mismo avance y la base débil de la arena hicieron que se inclinara en la década de los 90 y en 1992 se apagó su luz, debido a que alcanzó los 11 grados de declive. Hasta que la naturaleza hizo de lo suyo.

En 2008 gracias a la acción de las olas, la estructura del faro Kiipsaare frenó su proceso de inclinación y lo revirtió, para enderezarse y recuperar su aspecto original.