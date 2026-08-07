Hicieron un puente, cobraron peaje y 13 años después salvaron una ciudad europea de 2500 años

El principio del fin de la ciudad

Durante siglos, esta ciudad fue creciendo gracias al comercio e incluso se convirtió en un centro de referencia religioso, pero un poderoso terremoto en 1695 hundió el puente que la conectaba con los barrios periféricos. Las familias más ricas abandonaron la ciudad y solo quedaron aquellos que no tenían otro lugar adonde ir, es decir, los pobres.

A partir de ese momento y con nuevos terremotos entre el siglo XVIII y el XX, la ciudad estuvo a punto de desaparecer por los derrumbes. Los bordes del lugar caían, literalmente, al vacío y se llevaban grandes edificaciones como ciudades y viejos palacios. Ya nadie quería vivir en esta ciudad italiana en donde el tiempo devoraba, literalmente, cada pedazo del lugar.

De hecho, era tal la desolación y la realidad que fue bautizada "La ciudad que muere". Para la mitad del Siglo XX, sus edificaciones ya habían dejado de ser esplendorosas y para agravar todo, en 1944, los soldados alemanes terminaron de destruir el viejo puente de piedra que la conectaba al resto del mundo, dejándola aislada de todos.

Cómo fue que la ciudad volvió a vivir

Entre 1944 y 1965, los pocos que quedaron viviendo en Civita di Bagnoregio solo podían cruzar a bordo de mulas y por senderos muy peligrosos. Eso fue hasta que en 1965 se construyó un puente de hormigón armado, que fue el principio de la resurrección.

Y es que Civita di Bagnoregio al haber permanecido aislada, sigue conservando sus edificios como hace cientos de años. Pero eso mismo también provocó que aquellos que nacían allí, la abandonaran ante la falta de crecimiento.

Pero todo comenzó a cambiar en 2013, cuando el municipio de Bagnoregio implementó una medida audaz y pionera en Italia: cobrar una tasa de entrada peatonal para acceder al pueblo.

Al principio, ese peaje era simbólico, pero lo recaudado sirvió para financiar nuevas obras que permitieron que la ciudad se mantenga en pie. Al mismo tiempo, se fomentó el turismo, que pasó de miles de decenas al año a casi un millón de personas, lo que llevó al municipio a ganar suficiente dinero como para hacer que los pobladores locales dejen de pagar impuestos y así incentivarlos a no abandonar la ciudad.

La fama de la ciudad y su resurrección atrajeron también a inversores privados, que compraron una gran parte de las propiedades y convirtieron el lugar en un centro turístico de vacaciones. En cuanto a la desaparición de la ciudad por la erosión de los suelos, los expertos coinciden en que la naturaleza le ganará la guerra a la ciudad de Civita di Bagnoregio, pero que este hecho se verá demorado.