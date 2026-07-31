Gracias al testimonio de uno de los sobrevivientes y de otros testigos, los investigadores creen haber esclarecido en pocos minutos el crimen de un adolescente de 15 años en la zona de La Favorita durante la noche del jueves. Un trío de hermanos está detenido en un asesinato marcado por la violencia y los antecedentes penales.
Los hermanos Elizondo, el trío sospechoso de cometer un crimen a fuerza de bombas molotov y machetes
Tres hermanos quedaron detenidos por el crimen de un adolescente de 15 años ocurrido en La Favorita, en Ciudad
En el domicilio ubicado en la manzana 5 de ese complejo residencial del oeste de Ciudad se encontraban dos dúos de hermanos. Joshua Garay, de 15 años, con su hermano de 17 años quien tenía un pedido de captura desde febrero pasado. También estaban los hermanos Contreras, Samuel (22) y Alejandro (27), ambos con antecedentes penales, especialmente el mayor de ellos.
Según los primeros testimonios de la causa, minutos antes de las 22 llegaron los agresores portando un machete, un cuchillo y bombas caseras tipo molotov. Primero intentaron incendiar la propiedad sin éxito. Luego ingresaron y apuñalaron a todos los presentes.
Las heridas y los detenidos por el crimen
Joshua Garay se llevó la peor parte. Recibió múltiples heridas de arma blanca en la espalda y murió a los pocos minutos. Su hermano mayor y Samuel Contreras sufrieron cortes en sus extremidades. Alejandro Contreras también fue apuñalado por la espalda y quedó internado en delicado estado de salud en el hospital Lagomaggiore.
Mientras eran asistidos en el Centro de Salud de La Favorita, con custodia policial del Cuerpo de Infantería, los investigadores se abocaron a detener a los sospechosos. No fue muy difícil ya que estaban identificados y todavía se encontraban en esa zona del oeste de Ciudad.
Tres hermanos de apellido Elizondo -Leonardo Ezequiel (36), Matías Ignacio (39) y Cristian Esteban (38)- fueron capturados. La fiscal de Homicidios Claudia Ríos definirá en las próximas horas si son imputados por el delito de homicidio simple, según comentaron fuentes vinculadas a la pesquisa por el crimen.
En pocas palabras
- Crimen: tres hermanos fueron detenidos por el homicidio de un adolescente de 15 años.
- Violencia: el ataque incluyó el uso de bombas molotov y machetes.
- Detenidos: los hermanos Elizondo, de entre 36 y 39 años, son los principales sospechosos.