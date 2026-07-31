Los hermanos Elizondo, el trío sospechoso de cometer un crimen a fuerza de bombas molotov y machetes

Las heridas y los detenidos por el crimen

Joshua Garay se llevó la peor parte. Recibió múltiples heridas de arma blanca en la espalda y murió a los pocos minutos. Su hermano mayor y Samuel Contreras sufrieron cortes en sus extremidades. Alejandro Contreras también fue apuñalado por la espalda y quedó internado en delicado estado de salud en el hospital Lagomaggiore.

Mientras eran asistidos en el Centro de Salud de La Favorita, con custodia policial del Cuerpo de Infantería, los investigadores se abocaron a detener a los sospechosos. No fue muy difícil ya que estaban identificados y todavía se encontraban en esa zona del oeste de Ciudad.

Tres hermanos de apellido Elizondo -Leonardo Ezequiel (36), Matías Ignacio (39) y Cristian Esteban (38)- fueron capturados. La fiscal de Homicidios Claudia Ríos definirá en las próximas horas si son imputados por el delito de homicidio simple, según comentaron fuentes vinculadas a la pesquisa por el crimen.