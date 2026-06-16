Lo que comenzó como una pesca rutinaria en aguas del Atlántico Sur terminó convirtiéndose en un hallazgo excepcional para la ciencia. Un buque palangrero de capital gallego que opera en el Mar Argentino capturó recientemente una merluza negra especial.
Se trata de el pez dissostichus eleginoides, el mismo había sido marcado y liberado por investigadores del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) hace más de trece años.
Un barco de España pesca en Argentina una merluza liberada hace 13 años
El pez había sido capturado por primera vez el 12 de mayo de 2013 durante una campaña científica realizada sobre el talud continental argentino, frente a la provincia de Buenos Aires. En aquella oportunidad, los investigadores le colocaron una marca identificatoria y lo devolvieron al mar como parte del Programa de Marcado y Recaptura de Merluza Negra, una iniciativa destinada a conocer mejor los movimientos, hábitos y supervivencia de esta valiosa especie.
La sorpresa llegó en 2026, cuando la misma merluza fue recapturada por un barco de la flota comercial. Lo más llamativo no fue solamente el tiempo transcurrido, sino la ubicación: el pez apareció a apenas 62 kilómetros del lugar donde había sido liberado trece años atrás. Para los científicos, este dato aporta evidencia muy valiosa sobre el comportamiento de la especie y su fidelidad a determinadas áreas del océano.
La importancia de este hallazgo
La merluza negra es una de las especies más apreciadas del Atlántico Sur por su calidad comercial y su elevado valor en los mercados internacionales. Sin embargo, también es una de las más controladas debido a su crecimiento lento y a la vulnerabilidad de sus poblaciones. En Argentina, la captura está sometida a estrictos sistemas de monitoreo, cuotas y certificaciones para garantizar la sostenibilidad del recurso.
El pez había sido marcado a más de 1.000 metros de profundidad y sobrevivió durante más de una década en libertad, algo poco frecuente dentro de los programas de seguimiento científico. Este tipo de recapturas permite estimar tasas de crecimiento, longevidad, desplazamientos y supervivencia, información fundamental para definir políticas de conservación y manejo pesquero.