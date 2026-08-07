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Clima en Mendoza

Pronóstico del tiempo: el Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla por Zonda para este viernes

La advertencia es para casi toda la provincia, menos para el Gran Mendoza y el noroeste. A partir del sábado, bajan las temperaturas

Paola Alé
Por Paola Alé [email protected]
Este viernes hay alerta amarilla por Zonda en casi todo el territorio provincial, menos en el Gran Mendoza y noreste. 

Este viernes hay alerta amarilla por Zonda en casi todo el territorio provincial, menos en el Gran Mendoza y noreste. 

El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una amarilla por viento Zonda para este viernes 7 de agosto en casi toda Mendoza, con excepción de la zona metropolitana y el noroeste provincial.

El fenómeno afectará principalmente sectores de precordillera y el sur mendocino. En el Gran Mendoza se espera una jornada con poca nubosidad, heladas parciales y una máxima que llegará a los 15°C, según el pronóstico.

Zonda, heladas y nevadas en cordillera

Este fin de semana vuelven las nevadas a alta montaña.

Este fin de semana vuelven las nevadas a alta montaña.

De acuerdo con el informe de Contingencias Climáticas de Mendoza, este viernes estará poco nublado, con leve ascenso de la temperatura y vientos del sudeste. También se anticipan heladas parciales, Zonda en precordillera y el sur provincial, además de nevadas débiles en cordillera.

Para toda la provincia se prevé una temperatura máxima de 17°C y una mínima de 5°C.

En la zona metropolitana, el registro será algo más bajo: la mínima rondará los 3°C y la máxima alcanzará los 15°C.

El frío vuelve durante el fin de semana

El sábado llegará con un cambio en las condiciones meteorológicas. El cielo estará algo nublado y habrá descenso de temperatura, con vientos algo fuertes del sector sur durante la mañana que luego rotarán al noreste.

También se esperan heladas parciales, Zonda en precordillera y el sur provincial durante las primeras horas, y nevadas débiles en cordillera con mejoría hacia la tarde y noche.

La máxima prevista para el sábado será de 13°C y la mínima de 3°C.

Para el domingo, Contingencias Climáticas anticipa aumento de la nubosidad, poco cambio de temperatura y vientos moderados del sector sur. Habrá heladas en los oasis cultivados y continuarán las nevadas débiles en cordillera.

La jornada tendrá una máxima de 12°C y una mínima de 2°C.

En pocas palabras

  • Alerta Amarilla: el SMN emitió alerta por viento Zonda para casi toda Mendoza este viernes.
  • Condiciones Cambiantes: se esperan heladas parciales y nevadas en cordillera, con descenso de temperatura desde el sábado.
  • Pronóstico Fin de Semana: el domingo continuará con frío y nevadas débiles en cordillera.
Resumen generado por Thinkindot AI

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