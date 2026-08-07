El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una amarilla por viento Zonda para este viernes 7 de agosto en casi toda Mendoza, con excepción de la zona metropolitana y el noroeste provincial.
Pronóstico del tiempo: el Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla por Zonda para este viernes
La advertencia es para casi toda la provincia, menos para el Gran Mendoza y el noroeste. A partir del sábado, bajan las temperaturas
El fenómeno afectará principalmente sectores de precordillera y el sur mendocino. En el Gran Mendoza se espera una jornada con poca nubosidad, heladas parciales y una máxima que llegará a los 15°C, según el pronóstico.
Zonda, heladas y nevadas en cordillera
De acuerdo con el informe de Contingencias Climáticas de Mendoza, este viernes estará poco nublado, con leve ascenso de la temperatura y vientos del sudeste. También se anticipan heladas parciales, Zonda en precordillera y el sur provincial, además de nevadas débiles en cordillera.
Para toda la provincia se prevé una temperatura máxima de 17°C y una mínima de 5°C.
En la zona metropolitana, el registro será algo más bajo: la mínima rondará los 3°C y la máxima alcanzará los 15°C.
El frío vuelve durante el fin de semana
El sábado llegará con un cambio en las condiciones meteorológicas. El cielo estará algo nublado y habrá descenso de temperatura, con vientos algo fuertes del sector sur durante la mañana que luego rotarán al noreste.
También se esperan heladas parciales, Zonda en precordillera y el sur provincial durante las primeras horas, y nevadas débiles en cordillera con mejoría hacia la tarde y noche.
La máxima prevista para el sábado será de 13°C y la mínima de 3°C.
Para el domingo, Contingencias Climáticas anticipa aumento de la nubosidad, poco cambio de temperatura y vientos moderados del sector sur. Habrá heladas en los oasis cultivados y continuarán las nevadas débiles en cordillera.
La jornada tendrá una máxima de 12°C y una mínima de 2°C.
En pocas palabras
- Alerta Amarilla: el SMN emitió alerta por viento Zonda para casi toda Mendoza este viernes.
- Condiciones Cambiantes: se esperan heladas parciales y nevadas en cordillera, con descenso de temperatura desde el sábado.
- Pronóstico Fin de Semana: el domingo continuará con frío y nevadas débiles en cordillera.