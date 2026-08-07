Pronóstico del tiempo: el Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla por Zonda para este viernes

Para toda la provincia se prevé una temperatura máxima de 17°C y una mínima de 5°C.

En la zona metropolitana, el registro será algo más bajo: la mínima rondará los 3°C y la máxima alcanzará los 15°C.

El frío vuelve durante el fin de semana

El sábado llegará con un cambio en las condiciones meteorológicas. El cielo estará algo nublado y habrá descenso de temperatura, con vientos algo fuertes del sector sur durante la mañana que luego rotarán al noreste.

También se esperan heladas parciales, Zonda en precordillera y el sur provincial durante las primeras horas, y nevadas débiles en cordillera con mejoría hacia la tarde y noche.

La máxima prevista para el sábado será de 13°C y la mínima de 3°C.

Para el domingo, Contingencias Climáticas anticipa aumento de la nubosidad, poco cambio de temperatura y vientos moderados del sector sur. Habrá heladas en los oasis cultivados y continuarán las nevadas débiles en cordillera.

La jornada tendrá una máxima de 12°C y una mínima de 2°C.