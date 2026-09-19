Se viene el viento Zonda a Mendoza: esto dice el pronóstico

Estas son las zonas que se verán afectadas por el Zonda según el alerta emitido por el SMN.

Hacia las últimas horas del día persistirán las condiciones ventosas, con registros de entre 42 y 50 km/h y una temperatura nocturna cercana a los 22°C, lo que demandará precaución ante la posible caída de ramas y polvo en suspensión.

Alerta naranja en alta montaña y temporal en el sur

En simultáneo con la situación en las zonas bajas, la cordillera mendocina registrará un panorama severo debido a una alerta de color naranja por nevadas copiosas. El temporal en alta montaña generará importantes acumulaciones níveas y reducción casi total de la visibilidad, lo que compromete las condiciones de transitabilidad en los corredores bioceánicos, especialmente en el Paso Cristo Redentor.

En tanto, el sur provincial se encuentra bajo alerta por vientos intensos, con ráfagas procedentes del sector oeste que afectarán tanto a las rutas principales como a las áreas productivas. Las autoridades de Defensa Civil recomiendan extremar los cuidados en la circulación vial y asegurar elementos que puedan volarse en techos y obras en construcción.

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza

Para este domingo se espera una mínima de 16°C y una máxima que llegará a los 26°C. El cielo se presentará mayormente nublado durante la madrugada y parcialmente nublado por la mañana, con una probabilidad de precipitación insignificante que no superará el 10%, antes de que el Zonda domine la escena.

El inicio de la semana traerá un quiebre en el estado del tiempo tras el paso del viento. El lunes ingresará un pulso de aire más fresco que situará la mínima en 11°C y la máxima en 20°C, mientras que el martes registrará el amanecer más frío con 6°C.

No obstante, hacia la segunda mitad de la semana los oasis cultivados volverán a experimentar un marcado ascenso, alcanzando registros de hasta 29°C hacia el jueves y viernes.