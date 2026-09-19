Pronóstico del tiempo en Mendoza: fin de semana cálido con máximas de hasta 26 grados

El inicio del día comenzará con 14°C en la madrugada y cielo "algo nublado", acompañado por vientos prácticamente calmos del sudoeste que oscilarán entre 0 y 2 km/h. Hacia la mañana, la temperatura se ubicará en los 13°C con cielo "parcialmente nublado" y vientos que rotarán hacia el sector norte a una velocidad de entre 13 y 22 km/h. Durante la tarde se registrará el pico de 25°C con nubosidad en incremento a "mayormente nublado", manteniéndose las brisas del norte con la misma intensidad.

Hacia la noche, la columna mercurial descenderá a los 24°C bajo un cielo "mayormente nublado" y vientos que bajarán su intensidad a un rango de 7 a 12 km/h desde el norte. En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad se mantendrá en 0% durante casi todo el día, abriendo apenas una leve ventana de entre 0% y 10% durante el cierre de la jornada, sin riesgo de tormentas severas.

Domingo con temperaturas en ascenso

El cierre del fin de semana consolidará el repunte de los registros térmicos en el Gran Mendoza y los alrededores. Para el domingo se proyecta una mínima más templada, en torno a los 16°C, mientras que la máxima trepará hasta los 26°C, configurando una jornada ideal para paseos y reuniones al aire libre.

Las condiciones generales se presentarán estables y sin alertas meteorológicas vigentes, con una masa de aire cálido que continuará dominando la región antes de los cambios previstos para el inicio de la semana laboral.