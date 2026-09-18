Alfredo Cornejo envió a la Legislatura una nueva Ley de Hidrocarburos para potenciar inversiones

Respaldo político y una apuesta a largo plazo

El envío de la ley sumó un fuerte apoyo en redes sociales por parte del gabinete. El gobernador Cornejo remarcó en X: "Enviamos a la Legislatura una nueva Ley de Hidrocarburos para actualizar una normativa que tiene 20 años y adaptarla a la nueva realidad de la industria".

Sus palabras van en sintonía con un reiterado anhelo de Cornejo: reconvertir la matriz productiva mendocina para ampliar el abanico de actividades y conseguir divisas en medio de un mercado internacional que se transforma.

El gobernador Alfredo Cornejo confirmó el envío del proyecto a la Legislatura a través de sus redes sociales.

En esa misma línea, la ministra Jimena Latorre remarcó el compromiso provincial de brindar estabilidad jurídica a las operadoras petroleras.

La funcionaria sostuvo que Mendoza seguirá acompañando al sector con reglas claras y políticas de largo plazo para "sostener la actividad, seguir atrayendo inversiones y seguir explorando nuestro potencial para que se convierta en mayor producción y fuentes de trabajo para los mendocinos".

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, destacó en X la necesidad de proyectar la industria para los próximos 50 años.

Y por su parte, el ministro de Educación, Cultura e Infancias, Tadeo García Zalazar, también celebró el avance parlamentario de la iniciativa y destacó la visión estratégica del proyecto.

El funcionario señaló en sus redes que este paso resulta fundamental, enfatizando que la norma "suma incentivos, previsibilidad para inversiones de largo plazo y potenciará la fuerza de Vaca Muerta en Malargüe y la producción en toda Mendoza".

Tadeo García Zalazar valoró la iniciativa como un paso clave para dar previsibilidad a las inversiones en Malargüe y la provincia.

Regalías flexibles para campos maduros y Vaca Muerta

El proyecto de ley responde a las dos realidades productivas de la provincia.

Por un lado, los yacimientos convencionales maduros, donde el desafío es frenar la declinación y reactivar pozos inactivos con nuevas tecnologías. Por el otro, el potencial no convencional de la "lengua mendocina" de Vaca Muerta en Malargüe, que requiere inversiones de gran escala y plazos extendidos. Por eso, la nueva ley incorpora expresamente las concesiones no convencionales, brindando el marco jurídico que exige el sur provincial.

En cuanto al sistema de regalías, se fijará una tasa de referencia del 15% para futuras licitaciones (superando el 12% actual), pero con un esquema flexible: las empresas podrán ofertar porcentajes mayores o menores. De esta forma, Mendoza podrá exigir más en áreas rentables o rebajar la tasa por debajo del 5% para proyectos complejos de recuperación mejorada o crudos pesados. Además, a la hora de adjudicar, la fórmula le dará un peso preponderante al monto de inversión prometido por sobre la regalía ofrecida.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, junto a los directores de Hidrocarburos, Lucas Erio, y de Legales, Bruno De Pasquale.

Exigencias ambientales, convivencia minera y multas

En materia ambiental, el texto refuerza las obligaciones durante todo el ciclo productivo.

Las empresas deberán presentar declaraciones juradas de buenas prácticas cada dos años y remediar pasivos ambientales, quedando expresamente aclarado que abandonar un área no las exime de sus responsabilidades pasadas.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, junto a Andrés Lombardi, Lucas Erio y Bruno De Pasquale.

Asimismo, la norma contempla por primera vez reglas para la convivencia territorial entre la actividad petrolera y la exploración minera, fijando criterios técnicos para que ambas puedan coexistir sin paralizarse.

Finalmente, se eliminan las multas fijas en pesos (desactualizadas por la inflación) y pasarán a calcularse en litros de nafta súper, mientras que se crea la Tasa de Control de la Actividad Hidrocarburífera (hasta el 0,8% de lo recaudado por regalías) para financiar inspecciones y fiscalización continua.