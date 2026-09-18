La ex Bodega Arizu dio otro paso para convertirse en Ciudad del Vino con financiamiento de U$S 10 millones

Porque sí: la municipalidad deberá devolver los recursos. El convenio establece un esquema de reembolso con capital expresado en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA).

¿Qué más se proyecta en la ex Bodega Arizu?

Si bien en los últimos años el espacio ya ha ganado vida con espectáculos y ferias, se calcula que el museo será una de las piezas centrales del complejo.

Según la presentación del proyecto que Diario UNO publicó en diciembre de 2025, la propuesta a futuro contempla realidad aumentada, hologramas y simulaciones interactivas.

Esos recursos forman parte del diseño anunciado para acercar la cultura vitivinícola a los visitantes. La Ciudad del Vino está concebida como un complejo con distintas actividades, tanto para quienes llegan de visita a Mendoza como para quienes viven aquí.

La ex bodega Arizu tiene un enorme potencial y basta recorrer parte de sus instalaciones recuperadas para ponderar su valor.

Los fundamentos de la norma describen un espacio de encuentro que reunirá:

Espacios para eventos.

Áreas comerciales.

Sectores destinados a actividades culturales.

Propuestas vinculadas al vino y la gastronomía.

Otro de los objetivos explícitos es dar mayor visibilidad a pequeñas y medianas bodegas. El documento vincula esa apertura con oportunidades para emprendedores y productores locales.

La ex bodega Arizu es un punto reconocible para casi todos los vecinos de Godoy Cruz. Municipalidad de Godoy Cruz

Casi U$S10 millones y un compromiso de devolución

El convenio ahora ratificado se firmó el 20 de marzo de 2026 por Costarelli y la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui.

Y el dinero se asigna exclusivamente a la ejecución de la Ciudad del Vino. La Provincia garantiza, con los recursos del fideicomiso, financiamiento hasta el tope acordado.

A cambio, el municipio se compromete a reembolsar el 100% de los costos de inversión que demande la ejecución del proyecto. El acuerdo fija un plazo de 10 años desde la recepción provisoria de la obra y dispone el pago en 40 cuotas trimestrales, con la primera pagadera a partir del sexto mes de firmada esa recepción.

Para calcular el capital a devolver, se tomarán los desembolsos efectivamente realizados por el fideicomiso, convertidos a UVA en la fecha de cada desembolso. Los pagos se efectuarán en pesos, según el valor de esa unidad previsto en el convenio.

Aunque los fundamentos del decreto mencionan una tasa de interés del 0%, sujeta al cumplimiento de las obligaciones, el capital está expresado en UVA: por lo tanto, el acuerdo no fija cuotas invariables en pesos.

Como respaldo, Godoy Cruz comprometió recursos de la coparticipación municipal y autorizó a la Provincia a descontar los importes necesarios para cancelar las obligaciones.

Por ahora, no se ha fijado una fecha de inauguración de las nuevas instalaciones.