El Senado convirtió en ley la Inocencia Fiscal II para captar dólares no declarados sin restricciones

Legisladores, jueces, ministros, secretarios y el presidente de la Nación no podrán adherir a los beneficios del sistema.

También establece un filtro explícito para la función pública: legisladores, jueces, ministros, secretarios y el presidente de la Nación no podrán adherir a los beneficios del sistema, restricción que se extiende a quienes se hayan desempeñado en cargos jerárquicos del Estado dentro de los últimos 5 años.

A su vez, la norma redefine el concepto de "discrepancia significativa" para determinar cuándo la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede impugnar una declaración jurada simplificada. En adelante, se considerará una inconsistencia relevante cuando exista una diferencia que implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos 15% respecto de lo declarado originariamente por el contribuyente.

El cruce durante el tratamiento del proyecto de Inocencia Fiscal

Al abrir la discusión sobre el proyecto de Inocencia Fiscal II, el senador oficialista Bruno Olivera Lucero fundamentó la propuesta al señalar que la norma busca terminar con la presunción de evasión sobre los contribuyentes.

En el mismo sentido se expresó la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, quien justificó la acumulación de divisas fuera del sistema: "El enemigo de los ahorristas ha sido el Estado, que expropió ese dinero con hiperinflación, cepos y diversos mecanismos”.

Desde la oposición, el jefe de la bancada del Partido Justicialista, José Mayans, rechazó de plano el proyecto al calificarlo como una amnistía para infractores y sectores vinculados al delito.

El senador peronista Fernando Salino objetó el alcance de las exclusiones del texto y solicitó extender la prohibición de uso del régimen simplificado a la categoría completa de Personas Políticamente Expuestas (PPE).

"El enemigo de los ahorristas ha sido el Estado, que expropió ese dinero con hiperinflación, cepos y diversos mecanismos”, dijo Bullrich.

Desarrollo de la jornada legislativa

La sesión ordinaria comenzó a las 11.23 con un quórum de 37 senadores.

En la fase inicial de cuestiones de privilegio, los senadores opositores Florencia López y Martín Soria cuestionaron al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, en relación con la custodia de las reservas en oro de la entidad, planteo que fue desestimado desde el oficialismo por el senador Agustín Monteverde.

En tanto, el senador radical Maximiliano Abad presentó una cuestión de privilegio dirigida al secretario de Educación, Carlos Torrendell, en la que solicitó la convocatoria a un Congreso Pedagógico Nacional a raíz de los resultados de las evaluaciones educativas PISA.