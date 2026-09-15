Media sanción para aplicar el nuevo régimen penal: qué cambia para los menores de 14 a 17 años

La iniciativa del oficialismo fue aprobada con 25 votos afirmativos y 10 abstenciones. Desde la oposición justificaron la falta de acompañamiento en que el texto aún puede mejorarse en Diputados.

Qué cambia para los menores de 14 y 15 años

Desde el 5 de septiembre, los adolescentes de 14 y 15 años quedaron alcanzados por el sistema de responsabilidad penal juvenil –como hasta entonces sucedía con los menores de 16 y 17 años-.

En Mendoza, la incorporación de esta franja etaria podría provocar un aumento de alrededor del 30% en la cantidad de jóvenes y causas bajo la órbita del sistema de responsabilidad penal juvenil. Actualmente hay 511 adolescentes de entre 16 y 18 años bajo este sistema: unos 46 privados de la libertad y alrededor de 460 con medidas alternativas.

La prisión, de todos modos, seguirá siendo una medida excepcional.

Hay 511 menores de 16 a 18 años en el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil de Mendoza. Imagen ilustrativa

Un supervisor para seguir a cada adolescente: la propuesta de Mendoza

Uno de los cambios centrales que propone el nuevo esquema que tratará este martes el Senado de Mendoza es la creación de la figura del supervisor especializado.

Se trata de un profesional con formación en áreas como psicología, pedagogía, trabajo social o adicciones que deberá hacer un seguimiento del adolescente que permanezca en libertad bajo determinadas condiciones.

El supervisor tendrá entrevistas periódicas con el joven, controlará el cumplimiento de las pautas impuestas por la Justicia y deberá informar al juez sobre su evolución. Si detecta un incumplimiento, tendrá que comunicarlo para que se evalúe qué medida corresponde adoptar.

Entre las obligaciones que puede establecer la Justicia aparecen terminar los estudios secundarios, aprender un oficio, realizar capacitaciones laborales, hacer tareas comunitarias, reparar el daño causado o cumplir restricciones de contacto y circulación.

La prisión como el último recurso

El proyecto establece que, durante el proceso, la regla será que el menor permanezca en libertad.

La prisión preventiva quedará reservada para situaciones en las que exista riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación. Antes de llegar al encierro deberán evaluarse alternativas como el monitoreo electrónico o la permanencia domiciliaria supervisada.

Además, si un adolescente es detenido, no podrá ser alojado en una comisaría común junto con adultos. Deberá ser trasladado a una dependencia especializada como la Unidad de Procedimientos y Abordaje de la Niñez (UPANA).

El proyecto también incorpora mecanismos de mediación y otras alternativas a la prisión, en línea con el principio de que la privación de libertad debe utilizarse como último recurso. El cuerpo de mediadores funcionará bajo la órbita de la Suprema Corte de Justicia.

Qué pasa con los menores de 14 años

La nueva edad de imputabilidad es a los 14 años. Antes de eso, los menores no podrán ser sometidos a un proceso penal ni recibir una sanción penal.

Si un niño de esa edad es señalado por un delito, el fiscal podrá realizar una investigación limitada para determinar qué ocurrió y establecer la edad del involucrado, pero luego deberá cerrar la causa penal y derivar la situación al organismo administrativo de protección de derechos.

No habrá jurados populares para los adolescentes

Otro de los cambios que establece la reforma del Código Procesal Penal Juvenil es que los adolescentes sean juzgados sí o sí por un Tribunal Penal Juvenil especializado y no puedan ser sometidos a un juicio por jurados.

También marca que haya una separación entre las causas cuando un delito sea cometido conjuntamente por un adulto y un adolescente: el mayor será juzgado por la Justicia ordinaria y el menor por el fuero penal juvenil.

El juicio abreviado será excepcional para menores

El proyecto que debate la Legislatura también pone límites al juicio abreviado para los menores de edad.

La utilización de este mecanismo será excepcional y el juez deberá analizar especialmente la edad del adolescente, su grado de madurez, sus condiciones personales y su capacidad para comprender las consecuencias del acuerdo.

En los casos de flagrancia tampoco podrá resolverse directamente en la primera audiencia y, si hay adultos involucrados, deberán descartarse situaciones de presión o subordinación derivadas de la diferencia de edad. Además, el acuerdo entre fiscalía y defensa no será automáticamente vinculante para el juez.

Investigación más rápida cuando hay menores

El proyecto que trata el Senado también incorporó cambios para hacer más precisos los tiempos del proceso.

Una vez que un adolescente queda a disposición del fiscal, deberá ser imputado dentro de las primeras 12 horas, con la posibilidad de una prórroga de otras 12 horas en casos complejos.

La investigación penal preparatoria tendrá un plazo máximo de 12 meses, incluidas sus prórrogas, mientras que la prisión preventiva podrá extenderse hasta 18 meses.

También se estableció que, cuando un adolescente sea aprehendido, el fiscal tendrá hasta 3 horas para determinar si puede ser reintegrado a su familia o referente responsable o si debe ser trasladado a la UPANA.

Una nueva estructura para el Régimen Penal Juvenil

Para afrontar el nuevo escenario, Mendoza también reorganizará la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (ex COSE).

El esquema contempla áreas destinadas a la administración, la privación de libertad y las medidas alternativas. Dentro de estas últimas funcionarán una guardia permanente, un equipo de abordaje territorial y un dispositivo residencial socioeducativo de régimen abierto.

El objetivo es que el nuevo régimen no se limite a bajar la edad de imputabilidad, sino que Mendoza tenga un sistema específico para investigar, juzgar, controlar y acompañar a los adolescentes que ingresen al sistema penal desde los 14 años.

Al aprobarse la reforma en el Senado, el proyecto pasó a Diputados.