California prohíbe algoritmos y funciones adictivas en redes sociales para menores de 16 años

El gobernador Gavin Newsom promulgó un paquete de leyes que busca limitar la exposición de menores a contenidos diseñados para maximizar el uso compulsivo de redes sociales.

El paquete incluye regulaciones para que auditores independientes evalúen modelos de inteligencia artificial y un registro estatal para supervisar su transparencia e integridad.

Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia para colocar a California a la vanguardia de la regulación tecnológica.

Más controles sobre IA y un contexto marcado por el caso Meta

California ya había impulsado leyes sobre deepfakes, marcas de agua digitales y protección de artistas frente a usos no autorizados de IA. También exige que las grandes empresas tecnológicas divulguen públicamente sus protocolos de seguridad.

El avance regulatorio llega tras el histórico juicio contra Meta, acusada de diseñar redes sociales adictivas para menores. La compañía acordó pagar hasta 18.000 millones de dólares y aplicar cambios estrictos en Instagram y Facebook para evitar un juicio federal.

Meta, acusada de diseñar redes sociales adictivas para menores, acordó pagar hasta 18.000 millones de dólares y aplicar cambios estrictos en Instagram y Facebook.

Con estas nuevas leyes, California busca frenar prácticas que afectan a la salud mental de los jóvenes y establecer límites claros para el desarrollo y uso de la inteligencia artificial.

La decisión de California marca un precedente nacional en la regulación de redes sociales y inteligencia artificial, con medidas que apuntan directamente a la protección de los menores. El estado se posiciona como líder en la creación de normas para enfrentar los riesgos digitales y presiona a las grandes plataformas para modificar sus prácticas.