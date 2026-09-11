California se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en prohibir algoritmos y funciones adictivas en redes sociales para menores de 16 años. El gobernador Gavin Newsom promulgó un paquete de leyes que busca limitar la exposición de los jóvenes a contenidos diseñados para maximizar el uso compulsivo y reforzar la regulación de la inteligencia artificial.
California prohíbe algoritmos y funciones adictivas en redes sociales para menores de 16 años
California aprobó leyes que bloquean funciones adictivas y algoritmos personalizados para menores de 16 en redes sociales, además de nuevos controles sobre IA
Qué prohíbe California y cómo afectará a las redes sociales
Según informa EFE, las nuevas normas bloquean funciones como la reproducción automática, los feeds algorítmicos basados en historial y otras herramientas que fomentan el uso compulsivo entre menores.
Newsom afirmó que el estado “prohíbe las funciones adictivas de las redes sociales para niños” y endurece la lucha contra chatbots de IA peligrosos, restringiendo su acceso a usuarios menores de 16.
El paquete incluye regulaciones para que auditores independientes evalúen modelos de inteligencia artificial y un registro estatal para supervisar su transparencia e integridad.
Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia para colocar a California a la vanguardia de la regulación tecnológica.
Más controles sobre IA y un contexto marcado por el caso Meta
California ya había impulsado leyes sobre deepfakes, marcas de agua digitales y protección de artistas frente a usos no autorizados de IA. También exige que las grandes empresas tecnológicas divulguen públicamente sus protocolos de seguridad.
El avance regulatorio llega tras el histórico juicio contra Meta, acusada de diseñar redes sociales adictivas para menores. La compañía acordó pagar hasta 18.000 millones de dólares y aplicar cambios estrictos en Instagram y Facebook para evitar un juicio federal.
Con estas nuevas leyes, California busca frenar prácticas que afectan a la salud mental de los jóvenes y establecer límites claros para el desarrollo y uso de la inteligencia artificial.
La decisión de California marca un precedente nacional en la regulación de redes sociales y inteligencia artificial, con medidas que apuntan directamente a la protección de los menores. El estado se posiciona como líder en la creación de normas para enfrentar los riesgos digitales y presiona a las grandes plataformas para modificar sus prácticas.
En pocas palabras
- California prohíbe algoritmos y funciones adictivas en redes sociales para menores de 16.
- Nuevas leyes buscan limitar la exposición de jóvenes a contenidos compulsivos y regular la inteligencia artificial.
- El estado se posiciona como líder en regulación tecnológica tras caso Meta.