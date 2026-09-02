California endurece su postura frente a los vapeadores

Los estudios alertan altos niveles de metales tóxicos en estos dispositivos, superando a cigarrillos tradicionales.

Estudios alertan sobre metales tóxicos en los vapeadores

Investigaciones recientes de la Universidad de California Davis revelan que los vapeadores desechables liberan niveles peligrosos de metales tóxicos, incluso superiores a los de cigarrillos tradicionales. Un estudio publicado en ACS Central Science detectó emisiones elevadas de plomo, níquel, antimonio, cobre y zinc en aerosoles de marcas populares como Esco Bar, Flum Pebble y Elf Bar.

Los científicos observaron que, tras unos cientos de inhalaciones, las concentraciones de metales aumentan hasta 1000 veces debido a la degradación de las resistencias internas. Estos elementos, incluidos metales neurotóxicos y carcinogénicos, incrementan el riesgo de cáncer, enfermedades respiratorias y daño neurológico.

Otro estudio del mismo equipo mostró que algunos dispositivos liberan más plomo en un día de uso que 20 paquetes de cigarrillos tradicionales, lo que representa un riesgo especialmente alto para adolescentes y jóvenes, el grupo que más consume estos productos.

Además, una encuesta del Departamento de Salud Pública de California confirmó que los cigarrillos electrónicos fueron el producto de tabaco más consumido por estudiantes de secundaria en 2023, reforzando la preocupación por su impacto en la salud juvenil.

Los vapeadores desechables combinan batería, líquidos y componentes electrónicos.

Un problema ambiental y sanitario que crece

Los vapeadores desechables combinan batería, líquidos y componentes electrónicos, lo que los convierte en residuos complejos y potencialmente peligrosos. Su proliferación, sumada a la falta de regulación federal, ha generado un escenario donde dispositivos ilegales circulan masivamente y terminan en la basura común, con riesgos de incendios y contaminación.

La iniciativa de California busca frenar esta tendencia y posicionarse como referente en políticas de salud pública y protección ambiental, en un contexto donde el consumo de vapeadores sigue creciendo sobre todo entre adolescentes.