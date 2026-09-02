Viento Zonda: suspenden las clases presenciales en algunos sectores de Mendoza

La alerta por viento Zonda y los departamentos afectados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activa una alerta amarilla por ráfagas intensas en diversos sectores del territorio mendocino. Las proyecciones oficiales indican que el viento Zonda podría manifestarse con mayor fuerza en la franja del llano durante las horas de la tarde, lo que obligó a extremar las prevenciones operativas.

Por el momento, en los departamentos que integran el Gran Mendoza las actividades en los colegios continúan con total normalidad. No obstante, los especialistas climáticos y las autoridades provinciales monitorean de forma permanente la evolución del fenómeno térmico antes de determinar nuevos pasos a seguir en el resto de los distritos.

Clases presenciales en suspenso y tareas en la virtualidad

Los estudiantes de las regiones puestas en resguardo deberán cumplir sus obligaciones escolares mediante la plataforma virtual Escuela Digital Mendoza. Esta modalidad remota busca garantizar la continuidad pedagógica de los alumnos sin exponer a la comunidad educativa a los peligros que implican las inclemencias del tiempo en la vía pública.

La recomendación general para las familias de los alumnos afectados por esta medida es permanecer en los hogares y evitar traslados innecesarios mientras se mantenga el fenómeno. Las autoridades educativas recordaron que la flexibilización de asistencia opera en estos casos para preservar la seguridad física.

El pronóstico tras las clases presenciales suspendidas

Respecto a la evolución del tiempo, se aguarda la rotación del viento hacia el sector sur durante la noche de este mismo miércoles. Ese ingreso de un frente frío provocará un marcado descenso de la temperatura general que se consolidará durante las primeras horas de la mañana del jueves.

Las autoridades de la DGE comunicaron que durante la madrugada se emitirá un nuevo reporte. En ese informe se detallará si la suspensión de clases presenciales se extiende al turno mañana de la jornada posterior o si las condiciones permiten el retorno normal a las aulas en toda la provincia.