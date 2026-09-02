Pronóstico del tiempo en Mendoza: qué día estará helado, con una mínima de 3 grados y una máxima de 7

Pronóstico del tiempo: temperaturas heladas

Para la jornada más crítica del frente helado, el pronóstico del tiempo prevé:

Temperatura mínima: 3°C (con sensación térmica aún menor en zonas rurales y del Valle de Uco).

mínima: 3°C (con sensación térmica aún menor en zonas rurales y del Valle de Uco). Temperatura máxima: 7°C (la más baja registrada en los últimos días).

máxima: 7°C (la más baja registrada en los últimos días). Condiciones: cielos mayormente nublados, vientos moderados del sector sur y masa de aire muy fría instalada sobre el Gran Mendoza y alrededores.

El brusco recambio de aire se sentirá con fuerza desde las primeras horas de la madrugada, haciendo que el termómetro no logre remontar durante la tarde a pesar del esfuerzo del sol por asomar entre la nubosidad.

Alta montaña y precordillera de Mendoza

El fenómeno vendrá acompañado de inestabilidad en la zona cordillerana, donde se aguardan nevadas y un marcado descenso de la temperatura en el Paso Cristo Redentor, por lo que se recomienda a la población y a los transportistas consultar el estado de las rutas antes de emprender viajes a la montaña.

Con este panorama, la recomendación principal para los mendocinos es clara: salir muy abrigados, tomar precauciones con el uso de artefactos de calefacción en el hogar y preparar el café caliente para hacerle frente al día más frío de la semana.