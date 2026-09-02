Mendoza no da tregua con el tiempo y todos los habitantes deberían no guardar los abrigos más pesados. Luego del paso del viento Zonda, pronóstico del tiempo dará un giro drástico en los próximos días con el ingreso de un frente frío que dejará a la provincia bajo un verdadero congelador.
Pronóstico del tiempo en Mendoza: qué día estará helado, con una mínima de 3 grados y una máxima de 7
Una vez que pase el viento Zonda en Mendoza, el pronóstico del tiempo extendido espera por una jornada gélida
Según los datos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se aproxima la jornada más helada de toda la semana.
El próximo domingo será el día más frío de la semana. El contraste será inmediato, ya que el termómetro pasará del ambiente seco y templado del viento Zonda a un día típicamente invernal con escasa amplitud térmica.
Pronóstico del tiempo: temperaturas heladas
Para la jornada más crítica del frente helado, el pronóstico del tiempo prevé:
- Temperatura mínima: 3°C (con sensación térmica aún menor en zonas rurales y del Valle de Uco).
- Temperatura máxima: 7°C (la más baja registrada en los últimos días).
- Condiciones: cielos mayormente nublados, vientos moderados del sector sur y masa de aire muy fría instalada sobre el Gran Mendoza y alrededores.
El brusco recambio de aire se sentirá con fuerza desde las primeras horas de la madrugada, haciendo que el termómetro no logre remontar durante la tarde a pesar del esfuerzo del sol por asomar entre la nubosidad.
Alta montaña y precordillera de Mendoza
El fenómeno vendrá acompañado de inestabilidad en la zona cordillerana, donde se aguardan nevadas y un marcado descenso de la temperatura en el Paso Cristo Redentor, por lo que se recomienda a la población y a los transportistas consultar el estado de las rutas antes de emprender viajes a la montaña.
Con este panorama, la recomendación principal para los mendocinos es clara: salir muy abrigados, tomar precauciones con el uso de artefactos de calefacción en el hogar y preparar el café caliente para hacerle frente al día más frío de la semana.
En pocas palabras
- Frente frío: Se espera una jornada helada en Mendoza tras el paso del viento Zonda, con temperaturas extremas.
- Temperaturas: Se prevé una mínima de 3°C y una máxima de 7°C, marcando el día más frío de la semana.
- Recomendaciones: Se aconseja abrigarse bien y tomar precauciones con la calefacción debido al marcado descenso de temperatura.