Viento Zonda: alerta actualizada del Servicio Meteorológico Nacional para el Gran Mendoza

Según los datos oficiales reportados por el organismo nacional, actualizados este miércoles a las 6.44, el viento Zonda traerá consigo un marcado ascenso de la temperatura, una drástica reducción de la humedad relativa y visibilidad reducida a causa del polvo en suspensión.

Viento Zonda: zonas afectadas y horario del fenómeno

De acuerdo con las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional y los pronósticos de la Dirección de Contingencias Climáticas, las condiciones de inestabilidad provocadas por el viento Zonda comenzarán a manifestarse en altura durante las primeras horas de la jornada. Con el paso de las horas, se prevé que las ráfagas bajen al llano afectando de manera dispar a los distintos oasis provinciales: