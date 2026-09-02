El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el Sistema de Alerta Temprana y emitió una nueva alerta amarilla por viento Zonda para este miércoles en el Gran Mendoza. La advertencia meteorológica abarca a varios departamentos de la provincia e incluye de manera directa al aglomerado urbano del Gran Mendoza: Capital, Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú.
Viento Zonda: alerta actualizada del Servicio Meteorológico Nacional para el Gran Mendoza
Este miércoles por la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una nueva alerta sobre el viento Zonda en Mendoza
Según los datos oficiales reportados por el organismo nacional, actualizados este miércoles a las 6.44, el viento Zonda traerá consigo un marcado ascenso de la temperatura, una drástica reducción de la humedad relativa y visibilidad reducida a causa del polvo en suspensión.
Viento Zonda: zonas afectadas y horario del fenómeno
De acuerdo con las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional y los pronósticos de la Dirección de Contingencias Climáticas, las condiciones de inestabilidad provocadas por el viento Zonda comenzarán a manifestarse en altura durante las primeras horas de la jornada. Con el paso de las horas, se prevé que las ráfagas bajen al llano afectando de manera dispar a los distintos oasis provinciales:
- Gran Mendoza (Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú, Luján de Cuyo y Las Heras): se esperan ráfagas moderadas a fuertes que comenzarán a sentirse con mayor fuerza hacia la tarde.
- Precordillera y Valle de Uco: la franja oeste y precordillerana registrará la mayor intensidad del viento desde temprano.
- Zona Sur y Este: afectación progresiva a lo largo de la tarde.
Para esta jornada, la máxima se posicionará cerca de los 27 °C, impulsada por el calentamiento de la masa de aire seco provocada por el viento.
Pronóstico del tiempo tras el viento Zonda
El pronóstico del tiempo indica que el tiempo cambiará drásticamente hacia el cierre del miércoles y la madrugada del jueves. Según el reporte, se espera el ingreso de un frente frío desde el sector sur con ráfagas que podrían rondar entre los 40 y 50 km/h.
Esta rotación provocará un marcado descenso térmico hacia el jueves y el fin de semana, dando paso a días mucho más frescos e inestables.
En pocas palabras
- Alerta amarilla: El SMN actualizó advertencias por el viento Zonda para el Gran Mendoza.
- Condiciones: Se esperan ascenso de temperatura, baja humedad y reducción de visibilidad por polvo.
- Cambio de tiempo: Ingreso de frente frío y descenso térmico se prevé para el fin de semana.