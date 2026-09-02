La provincia de Mendoza se encuentra en estado de advertencia debido a la convergencia de eventos climáticos adversos clasificados como fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo para la población, la infraestructura y el sector agropecuario. Según las evaluaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la región atravesará un periodo crítico marcado por la combinación de viento Zonda, precipitaciones cuspidales en alta montaña y el posterior ingreso de una masa de aire polar.
"Fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo": el alerta que pone a Mendoza bajo riesgo
El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por viento Zonda, intensas nevadas en cordillera y un brusco desplome térmico que afectarán a gran parte de la provincia.
Ráfagas severas y departamentos bajo mayor amenaza
El escenario de mayor peligro se consolidará durante la tarde del miércoles 2 de septiembre, cuando el ingreso del viento seco haga descender la humedad a niveles críticos y eleve la temperatura máxima hasta los 27 °C. Los modelos numéricos prevén ráfagas fuertes que alcanzarán velocidades de entre 51 y 59 km/h en horas de la tarde, manteniéndose entre 42 y 50 km/h hacia la noche.
Las autoridades de Defensa Civil mantienen bajo estricto monitoreo las zonas vulnerables ante la eventual caída de árboles, voladura de estructuras y el riesgo extremo de incendios forestales:
- Valle de Uco: Valles de Tunuyán, Valles de Tupungato y Valles de San Carlos.
- Zona Sur: Sectores urbanos y rurales de Malargüe y San Rafael.
- Zona Este: Departamentos de Junín y Rivadavia.
- Precordillera en Las Heras y Luán de Cuyo
- Gran Mendoza
Alerta amarilla por nieve y la llegada del frente polar
A la contingencia del Zonda en el llano se suma una alerta amarilla por nevadas en la franja cordillerana durante el miércoles. El fenómeno generará acumulación de nieve e inestabilidad en los pasos internacionales, afectando la transitabilidad en la frontera con Chile.
Tras la finalización del evento ventoso, las condiciones climáticas cambiarán drásticamente debido a la irrupción de un pulso de aire gélido que provocará un marcado descenso térmico entre el jueves y el inicio de la próxima semana:
- Jueves 3 de septiembre: Rotación del viento al sector sur con ráfagas de 42 a 50 km/h por la mañana. Mínima: 9 °C | Máxima: 18 °C.
- Viernes 4 de septiembre: Marcado enfriamiento del ambiente y cielo parcialmente nublado. Mínima: 8 °C | Máxima: 16 °C.
- Sábado 5 de septiembre: Condiciones invernales persistentes en toda la provincia. Mínima: 2 °C | Máxima: 12 °C.
- Domingo 6 de septiembre: Pico máximo del aire polar con riesgo de heladas tardías. Mínima: 3 °C | Máxima: 7 °C.
- Lunes 7 de septiembre: Mañana helada en zonas productivas y leve recuperación vespertina. Mínima: 1 °C | Máxima: 14 °C.
Frente a este marco de riesgo meteorológico, se solicita a los ciudadanos extremar los cuidados en la vía pública, evitar circular durante el pico de las ráfagas y suspender cualquier tipo de quema de restos de poda o malezas.
En pocas palabras
- Alerta meteorológica: Mendoza bajo advertencia por viento Zonda, nevadas y brusco desplome térmico.
- Riesgo por Zonda: Ráfagas fuertes pronosticadas para la tarde del miércoles con temperaturas de hasta 27°C.
- Frente polar: Ingreso de aire gélido provocará marcado descenso térmico desde el jueves.