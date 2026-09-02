"Fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo": el alerta que pone a Mendoza bajo riesgo

Valle de Uco: Valles de Tunuyán, Valles de Tupungato y Valles de San Carlos.

Valles de Tunuyán, Valles de Tupungato y Valles de San Carlos. Zona Sur: Sectores urbanos y rurales de Malargüe y San Rafael.

Sectores urbanos y rurales de Malargüe y San Rafael. Zona Este: Departamentos de Junín y Rivadavia.

Departamentos de Junín y Rivadavia. Precordillera en Las Heras y Luán de Cuyo

en Las Heras y Luán de Cuyo Gran Mendoza

Alerta amarilla por nieve y la llegada del frente polar

A la contingencia del Zonda en el llano se suma una alerta amarilla por nevadas en la franja cordillerana durante el miércoles. El fenómeno generará acumulación de nieve e inestabilidad en los pasos internacionales, afectando la transitabilidad en la frontera con Chile.

Tras la finalización del evento ventoso, las condiciones climáticas cambiarán drásticamente debido a la irrupción de un pulso de aire gélido que provocará un marcado descenso térmico entre el jueves y el inicio de la próxima semana:

Jueves 3 de septiembre: Rotación del viento al sector sur con ráfagas de 42 a 50 km/h por la mañana. Mínima: 9 °C | Máxima: 18 °C .

Rotación del viento al sector sur con ráfagas de por la mañana. . Viernes 4 de septiembre: Marcado enfriamiento del ambiente y cielo parcialmente nublado. Mínima: 8 °C | Máxima: 16 °C .

Marcado enfriamiento del ambiente y cielo parcialmente nublado. . Sábado 5 de septiembre: Condiciones invernales persistentes en toda la provincia. Mínima: 2 °C | Máxima: 12 °C .

Condiciones invernales persistentes en toda la provincia. . Domingo 6 de septiembre: Pico máximo del aire polar con riesgo de heladas tardías . Mínima: 3 °C | Máxima: 7 °C .

Pico máximo del aire polar con riesgo de . . Lunes 7 de septiembre: Mañana helada en zonas productivas y leve recuperación vespertina. Mínima: 1 °C | Máxima: 14 °C.

Frente a este marco de riesgo meteorológico, se solicita a los ciudadanos extremar los cuidados en la vía pública, evitar circular durante el pico de las ráfagas y suspender cualquier tipo de quema de restos de poda o malezas.