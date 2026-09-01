El bebé abandonado en una mochila pasó un infierno: ingresó al hospital con mordeduras de animales

Sin embargo, en la actualidad se encuentra estable y todo parece indicar que podrá evolucionar.

El bebé está internado en Neonatología del hospital Lagomaggiore y no tiene contacto con su familia biológica. Imagen ilustrativa

Cómo fue el caso del bebé abandonado en una mochila

El recién nacido fue trasladado al Lagomaggiore el domingo por la noche, luego de que su abuela materna lo llevara primero hasta el Centro de Salud N° 300 de La Favorita.

El cuadro con el que llegó al hospital era delicado. De acuerdo con fuentes de Diario UNO, el niño presentaba marcas en el cuello, lesiones en la boca y mordeduras de animales en distintas partes del cuerpo. El bebé fue asistido de urgencia y quedó internado en Neonatología.

Los profesionales realizaron estudios y pruebas para determinar su estado general. Con el correr de las horas, el bebé logró estabilizarse y, hasta ahora, los resultados no muestran patologías graves.

La investigación penal se inició a partir de la intervención de la Oficina Fiscal de Capital, luego de que el personal médico informara sobre las condiciones en las que había ingresado el recién nacido.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, la madre comenzó con fuertes dolores y tuvo un parto sorpresivo mientras se encontraba en el baño. Según las declaraciones de los jóvenes, el padre colocó al bebé dentro de una mochila y salió de la vivienda con la intención de deshacerse de él. Después regresó, arrepentido.

La madre también habría reconocido que la decisión inicial de abandonar al recién nacido había sido tomada de común acuerdo.

La justicia decidió no imputar a los padres

El Ministerio Público Fiscal informó que se les tomó declaración preventiva de manera informativa tanto al padre como a a la madre del menor y aseguraron que no surge evidencia suficiente que indique que los mismos hayan cometido un delito.

Por último, informaron que la fiscalia emitirá comunicados por si se genera algún cambio en la causa,

El pequeño continúa bajo cuidado médico en el hospital Lagomaggiore, donde los profesionales lograron estabilizarlo y siguen de cerca su evolución.