Por la educación sexual sacaron a 4 alumnas de un colegio religioso y estalló la polémica

La asociación Padres Unidos Argentina da charlas debate sobre ESI en todo el país, también en Mendoza cuyo último encuentro en la UNCuyo terminó en escándalo.

Desde su perspectiva, los contenidos impartidos en las aulas de ese colegio de Mendoza promueven la "ideología de género" y la "hipersexualización" de los niños, alejándose de los aspectos estrictamente científicos y biológicos.

"Mi hija vino un día y me dijo que se sentía incómoda en las clases de ESI porque los contenidos no eran acordes a su edad. Estaba en sexto grado", relató Alonso en los estudios de Radio Nihuil este martes, adonde fue acompañada por su marido quien también cuestionó las dinámicas transversales para impartir educación sexual integral, como "los cambios de roles en Educación Física donde mezclan a los varones con las mujeres".

En el colegio "les hacían ver un video con dos chicas besándose"

Cristián Bolzón fundamentó sus objeciones desde el rol pedagógico y profesional que ejercía en ese colegio: "Era profesor de Biología en el colegio y me desvincularon por lo mismo, porque nunca avalé la forma de dar ESI. Busco la verdad a partir de la evidencia científica. No puedo callarme si un alumno viene a decirme que existen 50 géneros".

En ese sentido, manifestó al aire que él con su mujer están en contra de "la hipersexualización y la ideología de género, en el colegio les hacían ver un video de una canción donde salían dos chicas besándose". Y reclamó que "no confundan a los chicos porque la homosexualidad no tiene que ver con la psicología ni la biología de las personas".

El matrimonio, que cuestiona el uso de cuadernillos oficiales por considerar que promueven el adoctrinamiento y además niegan la eficacia de la Ley 26.150 en la prevención de abusos sexuales, sostiene que "los niños no saben qué está bien y qué está mal, no debe darse una ideología de género (...) Eso confunde a los niños y no es adecuado impartir desde la educación".

En marzo de este año el colegio San Luis Gonzaga cumplió 100 años de fundación. Foto: Instagram

De acuerdo a las declaraciones de ellos en el programa "No tenés cara" de radio Nihuil, tras intentar modificar el contrato de matriculación para el ciclo lectivo siguiente, el colegio San Luis Gonzaga resolvió no renovar las vacantes de sus hijas.

"Nuestras hijas no fueron expulsadas del colegio pero el colegio se reservó el derecho de admisión y para este año las vacantes iban a ser ocupadas por otros alumnos (...) Le pedimos tiempo para ubicar a nuestros hijos en otro colegio pero no nos lo dieron", contó el profesor Bolzón, aunque la versión del rector general del colegio fue otra.

El rector del colegio defendió la forma de impartir ESI

Desde la conducción del colegio San Luis Gonzaga, el rector general Julio Navarro Sanz defendió el proyecto pedagógico de la institución, remarcando que el dictado de la ESI se realiza bajo los marcos de la Ley 26.150 pero adaptado a su ideario propio, apoyándose en la dimensión espiritual y en la visión que la Iglesia Católica estableció sobre la sexualidad en 1983.

"Nos parece importante la dimensión sociocultural de género para visibilizar rotulaciones o violencias que están insertas en la sociedad a través del tiempo y que está bueno deconstruirlas", explicó Navarro Sanz en Radio Nihuil, aclarando que el colegio no utiliza los cuadernillos cuestionados por la familia sino material y contenidos de desarrollo propio.

Y aportó: "Nuestro ideario es claro, robusto, está bien definido, está publicado en la web del colegio, me parece que es muy posibilitador y humanizante". Ya que, según Navarro Sanz, "cada vez que vamos creciendo en el desarrollo de una ley sexual verdaderamente integral creemos que hacemos mucho bien a nuestros niños, niñas y adolescentes; generamos pensamiento crítico, problematizamos situaciones complejas y nos damos cuenta de que no hay otra manera de amar y de servir al otro si no es a partir de nuestra condición sexuada".

"Buscamos dar ESI sin ideología de género pero sí con perspectiva de género", precisó.

Julio Navarro Sanz, rector general del colegio San Luis Gonzaga. Foto: Instagram

Respecto a la desvinculación de la familia y el docente de Biología, el rector desmintió que haya existido una expulsión o sanción disciplinaria hacia las alumnas: "Terminaron el año escolar con normalidad, no se completó su matriculación para el ciclo siguiente porque la familia presentó un contrato de adhesión para continuar en el colegio de manera modificada unilateralmente. Por lo tanto el contrato es inválido. Pedimos que se revisara y al no hacerlo, se vencieron los plazos (...) Sería un caos aceptar un contrato de adhesión al colegio diseñado a la carta".

El dictamen de la DGE ante este caso

Asimismo, el directivo subrayó que la Dirección General de Escuelas (DGE) emitió un dictamen a pedido del colegio en el que se establece que "los padres no pueden impedir que se imparta ESI porque es un derecho de los niños", reafirmando que la institución busca "acompañar de manera respetuosa a la persona con su identidad humana".

Desde la DGE informaron a Diario UNO que "no hay otros casos de denuncias o que la DGE tenga que dictaminar como pasó con el San Luis Gonzaga, y desde la Dirección de Acompañamiento Escolar reciben consultan pero no reclamos sobre la ESI".

Por último recordaron que el 148 es la línea de contacto para reclamos, consultas o denuncias que pueden hacer los padres a la DGE.