Las pantallas con su luz incesante y sus píxeles seductores son una ventana que promete presencia absoluta, estímulo constante, gratificación inmediata y posibilidades asombrosas. Son el imperio del “sí” permanente. Pero no seamos ingenuos. Es un “sí” diseñado y desarrollado por un ejército multimillonario de tecnócratas que se proponen (y lo logran) capturar nuestra mirada, hackear nuestra atención y robarnos el tiempo, la calma y los datos.

imagen.png Horas y horas frente a la pantalla, en la casa y en otros espacios. El columnista plantea espacios libres de celulares para cuidar la salud de niños y adolescentes.

Lo que ayer eran presunciones y temores hoy son constataciones innegables. El uso excesivo y descuidado de pantallas nos ha hecho daño y ha lesionado (en muchos casos gravemente) la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes. No ha mejorado el aprendizaje en las escuelas como esperábamos y en cambio ha colonizado el rol propio de padres, madres y docentes. ¿De verdad no nos preocupa que sean otros –movidos por intereses comerciales- los que enseñen, aconsejen y persuadan las creencias y actitudes de nuestros niños y jóvenes?

Nos toca educar a chicos y chicas que en muchos casos duermen 6 horas y pasan 10 o 12 delante de la pantalla. Nos toca enseñar a pensar, a comprender en profundidad lo que se lee, a resolver con creatividad un problema. ¿Cómo hacerlo cuando los algoritmos y las notificaciones compiten segundo a segundo por su atención?

Continuidad laboral a docentes suplentes DGE 2025.jpg Julio Navarro opinó que los adultos, tanto padres como docentes, deben asumir un rol de cuidado respecto del abuso del celular en la vida de los alumnos. Foto: Gentileza DGE

Cuando decimos que no a las pantallas en la escuela en realidad estamos diciendo un enorme sí. Sí a mirarnos a los ojos, sí a reconocernos, a dialogar, a hacer silencio, a aburrirnos, a divertirnos, a alojarnos mutuamente, a jugar, a crear, a creer, a pensar, a esperar. Decimos que sí a la cultura del encuentro, que no pasará de moda porque toca la entraña más sensible de lo que realmente nos plenifica.

Y cuando sea necesario y conveniente, diremos sí a sacar las pantallas y ponerlas arriba de los bancos, para usarlas como herramienta de aprendizaje, para resolver un desafío, para utilizar alguno de los múltiples y valiosos recursos que nos ofrecen y nos ayudan a aprender mejor. Las usamos, y luego las guardamos, porque sabemos que el esfuerzo que supone aprender no podrá sostenerse frente a la seducción de una notificación que invade y llama. Por eso nos atamos al mástil de la regulación institucional, para que el canto de la sirena digital no haga naufragar la educación, y podamos juntos llegar a Ítaca.