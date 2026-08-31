Hipotermia por asfixia perinatal: el diagnóstico del bebé que iba a ser descartado en una mochila

En el marco del estricto protocolo de cuidados intensivos al que fue sometido el recién nacido en el área de Neonatología, el informe de la médica pediatra de guardia precisó que el bebé se encuentra internado bajo el protocolo médico de hipotermia por asfixia perinatal, un cuadro sumamente delicado que encendió todas las alarmas sobre el estado neuropsicológico y físico del lactante.

Qué es la hipotermia por asfixia perinatal

La hipotermia por asfixia perinatal se refiere a la hipotermia terapéutica, un tratamiento médico de urgencia que se aplica a recién nacidos que sufrieron falta de oxígeno durante el parto.

No es una causa de daño, sino una terapia médica controlada para proteger el cerebro del bebé.

Cómo fue el hecho: la reconstrucción de los minutos tras el parto

Según consta en las actuaciones policiales y judiciales iniciadas cerca de las 21:15 del domingo 30 de agosto, la reconstrucción de los hechos comenzó cuando la Ayudante Fiscal Dra. De La Vega requirió la presencia de la Unidad Investigativa en el Hospital Lagomaggiore.

Allí, los efectivos entrevistaron en primera instancia a la médica neonatóloga Agustina Hisa Serrano (M.N. 11243), quien detalló la severidad del cuadro clínico del bebé recién nacido.

Al ser interrogada la abuela materna del recién nacido, Eloisa Aguilera Sosa (35), afirmó ante las autoridades que desconocía completamente el embarazo de su hija, Daira Rocío Brizuela Aguilera (18), aduciendo que la joven padecía problemas de estreñimiento crónico.

Explicó que, al enterarse del nacimiento, buscó a su hija en moto y la trasladó de inmediato junto al bebé hacia el Centro de Salud N° 300 de La Favorita, desde donde se solicitó la ambulancia de urgencia.

Posteriormente, las declaraciones del padre del bebé, Santiago Ezequiel Fernández Villanueva (19), y de la propia madre terminaron por confirmar la mecánica del presunto delito.

Ambos jóvenes coincidieron en relatar que la joven comenzó con intensos dolores desde la noche previa. Durante la mañana, al ingresar a ducharse, se desencadenó el parto sorpresivo. Inmediatamente después del alumbramiento, y al notar que el recién nacido no emitía llanto ni reacción alguna, el joven padre tomó al bebé, lo introdujo dentro de una mochila y salió de la vivienda con la intención expresa de deshacerse de él.

Segundos después, el joven se arrepintió del accionar y regresó al domicilio en la manzana 8 del barrio Andino. Sin embargo, en las declaraciones recabadas por el personal policial, la madre del bebé admitió que la decisión inicial de deshacerse del recién nacido había sido tomada de común acuerdo entre ambos padres.

Ante esta revelación, la fiscal de turno Dra. Foot Mayze dispuso la detención de Fernández Villanueva y la incautación de las prendas de vestir, los teléfonos celulares de la pareja y la mochila utilizada en el traslado.