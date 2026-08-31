Quiénes son los padres del bebé recién nacido que fueron acusados de tentativa de homicidio

Ante la gravedad del cuadro de salud del bebé recién nacido y las inconsistencias iniciales, la fiscalía ordenó una serie de medidas de rigor que derivaron en la detención del padre del niño y de la madre que permanece internada en el Hospital Lagomaggiore, y el secuestro de elementos clave para la causa.

Quiénes son los padres del recién nacido acusados de tentativa de homicidio

Los padres del bebé recién nacido, acusados de tentativa de homicidio, fueron identificados como Daira, de 18 años, y Santiago, de 19 años.

La joven, con domicilio en el barrio Andino, de La Favorita (Ciudad), ingresó al Hospital Lagomaggiore acompañada por su madre. Por su parte, Santiago domiciliado en el barrio Martín, también de Ciudad, fue aprehendido por directivas judiciales y trasladado al centro de detención transitorio Estrada a disposición de la Oficina Fiscal.

Según se constató en las primeras actuaciones, la decisión de deshacerse del niño tras el nacimiento habría sido tomada de mutuo acuerdo y de manera consentida entre ambos jóvenes.

Cómo fue el hecho caratulado como tentativa de homicidio

De acuerdo con las declaraciones brindadas por los involucrados ante el personal judicial y policial, la joven madre comenzó con intensos dolores de parto durante la noche previa. En la mañana del domingo, mientras se encontraba en el baño de la vivienda, dio a luz al bebé.

Posteriormente, el padre del recién nacido tomó al niño, lo introdujo dentro de una mochila y salió a la vía pública con la intención inicial de deshacerse de él. No obstante, tras avanzar unas cuadras a pie, se arrepintió de su accionar y volvió a la casa.

Según los testimonios, el bebé no emitía llanto ni presentaba reacciones al momento de ser colocado en la mochila.

La abuela materna del bebé recién nacido manifestó no haber tenido conocimiento previo del embarazo de su hija y, al anoticiarse de lo ocurrido, la trasladó en moto junto al bebé primeramente al Centro de Salud Nº 300 de La Favorita, desde donde luego se activó la derivación al Hospital Lagomaggiore.

Por orden de la Oficina Fiscal y del fiscal de Homicidios Oscar Malla, se dispuso el secuestro de la mochila en la que fue trasladado el bebé, las prendas de vestir de los padres y sus teléfonos celulares. Asimismo, se dispuso un relevamiento fotográfico y fílmico en la casa del Barrio Andino para incorporar al expediente de la causa.