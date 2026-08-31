Un matrimonio fue asaltado en su casa de Guaymallén por 3 delincuentes armados y encapuchados

Les robaron un televisor, lentes de sol, dinero en pesos y dólares, joyas de oro y otros elementos, y escaparon en una camioneta VW Amarok negra también de las víctimas.

Las víctimas indicaron que los delincuentes los maniataron y revolvieron toda su casa en busca de elementos de valor.

No hay delincuentes detenidos

Las víctimas fueron encontradas maniatadas alrededor de las 4 de este lunes y allí llamaron al 911 para pedir auxilio.

Indicaron que 2 de los asaltantes eran altos y de contextura robusta, mientras que el otro era bajo. Los 3 tenían ropa oscura y las caras cubiertas para que no fuesen identificados.

Luego de agarrar todo lo de valor, los delincuentes escaparon en una camioneta VW Amarok de las víctimas.

Además, detallaron que dos de ellos usaban armas de fuego tipo pistola y el otro llevaba un cuchillo, con los que los amenazaron.

La Policía recorrió la zona, pero no dieron con la camioneta de las víctimas como tampoco con los delincuentes.