Tres delincuentes encapuchados, con armas de fuego y un cuchillo cometieron un violento asalto a un matrimonio en su casa de Guaymallén, donde ingresaron luego de reventar la puerta principal. Los atacaron y maniataron mientras les robaron todas sus pertenencias. Escaparon en una camioneta de las víctimas.
Un matrimonio fue asaltado en su casa de Guaymallén por 3 delincuentes armados y encapuchados
Las víctimas dormían cuando escucharon que delincuentes reventaron la puerta de su casa. Los apuntaron con armas de fuego y les robaron hasta una camioneta
El asalto ocurrió pasadas las 3 de este lunes en una casa de calle Tirasso al 3500, de Guaymallén, donde una mujer de 67 años y su esposo de 75 descansaban hasta que tres delincuentes entraron a la fuerza.
Los apuntaron con armas de fuego mientras les exigían dinero y elementos de valor. Los maniataron en una habitación y frente a ellos revolvieron todo en busca de elementos de valor.
Les robaron un televisor, lentes de sol, dinero en pesos y dólares, joyas de oro y otros elementos, y escaparon en una camioneta VW Amarok negra también de las víctimas.
No hay delincuentes detenidos
Las víctimas fueron encontradas maniatadas alrededor de las 4 de este lunes y allí llamaron al 911 para pedir auxilio.
Indicaron que 2 de los asaltantes eran altos y de contextura robusta, mientras que el otro era bajo. Los 3 tenían ropa oscura y las caras cubiertas para que no fuesen identificados.
Además, detallaron que dos de ellos usaban armas de fuego tipo pistola y el otro llevaba un cuchillo, con los que los amenazaron.
La Policía recorrió la zona, pero no dieron con la camioneta de las víctimas como tampoco con los delincuentes.
En pocas palabras
- Asalto: tres delincuentes armados y encapuchados irrumpieron en una casa de Guaymallén, donde amenazaron a un matrimonio.
- Robo: sustrajeron dinero, joyas y una camioneta VW Amarok tras maniatar a las víctimas.
- Investigación: no hay delincuentes detenidos hasta el momento; la Policía busca a los asaltantes y la camioneta robada.