Robo millonario en pleno centro mendocino: se llevaron más de 100 millones de una financiera

Según investigaciones de la Policía de Mendoza, los delincuentes conocían el movimiento del lugar.

Entraron encapuchados y con guantes

Según las primeras averiguaciones, dos hombres encapuchados y con guantes ingresaron al local y amenazaron a los empleados. Uno de ellos levantó una prenda y mostró un arma de fuego que llevaba en la cintura, aunque no llegó a extraerla ni a apuntar contra las víctimas.

Los asaltantes exigieron la entrega del dinero y escaparon con más de $100 millones y tres celulares.

Un tercer cómplice los esperaba

Tras el robo, los dos delincuentes huyeron y un tercer integrante del grupo habría permanecido en las inmediaciones a bordo de un Toyota Etios blanco, sin dominio colocado.

Los investigadores analizan además un dato que podría ser determinante: según las primeras declaraciones, los autores habrían demostrado conocer el funcionamiento de la financiera y quiénes se encontraban en el lugar al momento del asalto.

Personal de Investigaciones y Policía Científica trabajó en el lugar, mientras efectivos policiales realizaron un patrullaje por la zona y comenzaron a relevar las cámaras de seguridad de las inmediaciones para intentar identificar a los responsables.

La hipótesis que manejan los investigadores

Fuentes policiales analizan ciertas circunstancias que despiertan sospechas: una de ellas, es que los ladrones manejaban información muy precisa de los horarios de ingreso y de salida del personal de seguridad y hasta se investiga si conocían cierta información personal de los empleados.

Todo esto está en el trabajo investigativo de un caso por lo menos perspecaz para el Ministerio de Seguridad.