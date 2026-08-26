La Policía investiga un millonario robo ocurrido este miércoles en pleno centro mendocino. El suceso ocurrió e una financiera ubicada sobre calle Las Heras, en pleno centro de Mendoza.
Robo millonario en pleno centro mendocino: se llevaron más de 100 millones de una financiera
Dos delincuentes armados asaltaron el local cuando los trabajadores se disponían a cerrar. Un tercer cómplice los esperaba en un vehículo
Los delincuentes se llevaron más de $103 millones en efectivo y tres teléfonos celulares.
El asalto ocurrió alrededor de las 20.43, cuando tres empleados se preparaban para cerrar el comercio, luego de que se retirara el personal de seguridad privada.
Entraron encapuchados y con guantes
Según las primeras averiguaciones, dos hombres encapuchados y con guantes ingresaron al local y amenazaron a los empleados. Uno de ellos levantó una prenda y mostró un arma de fuego que llevaba en la cintura, aunque no llegó a extraerla ni a apuntar contra las víctimas.
Los asaltantes exigieron la entrega del dinero y escaparon con más de $100 millones y tres celulares.
Un tercer cómplice los esperaba
Tras el robo, los dos delincuentes huyeron y un tercer integrante del grupo habría permanecido en las inmediaciones a bordo de un Toyota Etios blanco, sin dominio colocado.
Los investigadores analizan además un dato que podría ser determinante: según las primeras declaraciones, los autores habrían demostrado conocer el funcionamiento de la financiera y quiénes se encontraban en el lugar al momento del asalto.
Personal de Investigaciones y Policía Científica trabajó en el lugar, mientras efectivos policiales realizaron un patrullaje por la zona y comenzaron a relevar las cámaras de seguridad de las inmediaciones para intentar identificar a los responsables.
La hipótesis que manejan los investigadores
Fuentes policiales analizan ciertas circunstancias que despiertan sospechas: una de ellas, es que los ladrones manejaban información muy precisa de los horarios de ingreso y de salida del personal de seguridad y hasta se investiga si conocían cierta información personal de los empleados.
Todo esto está en el trabajo investigativo de un caso por lo menos perspecaz para el Ministerio de Seguridad.
En pocas palabras
- Robo millonario: Delincuentes armados asaltaron una financiera en el centro de Mendoza.
- Botín sustraído: Se llevaron más de 103 millones de pesos en efectivo y tres teléfonos celulares.
- Investigación en curso: La policía analiza cámaras de seguridad y busca a los tres delincuentes, uno de los cuales se presume conducía el vehículo de fuga.