Video: en un robo amenazaron con cortarle la lengua si no entregaba dólares

VIOLENTO ROBO Y 8 MINUTOS DE TERROR PARA UNA FAMILIA DE MAR DEL PLATA



Golpearon a un hombre con un palo de hockey. Amenazaron con cortarles la lengua a su esposa y su hijo para que entreguen dólares. #MardelPlata #viral #inseguridad @munimardelplata @agustin_neme pic.twitter.com/fS3SLvZnFQ — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) August 25, 2026

El robo en Mar del Plata que quedó filmado

Según el relato de la mujer, los ladrones la tomaron del cuello, le taparon la boca y la amenazaron con un arma blanca. Como ella gritaba de terror, uno de ellos le advirtió que le cortarían la lengua si no se callaba y que también le pegarían a su hijo. El menor se encontraba en la planta alta y la madre no sabía qué ocurría con él mientras los delincuentes subían y bajaban por la escalera.

El padre de familia ofreció resistencia y fue severamente golpeado: primero a puñetazos y patadas, luego con un palo de hockey perteneciente al niño. La víctima del robo describió que lo “desfiguraron a golpes” hasta que lograron atarle las piernas y neutralizarlo en el living.

Los ladrones recorrieron todas las habitaciones en busca de dinero. Gritaban una y otra vez “¡Los dólares, los dólares!”, pero la familia insistió en que no poseía ese tipo de ahorros. Frustrados, los asaltantes llegaron a arrancar un pedazo del cielorraso de la planta alta para buscar posibles escondites. Finalmente se llevaron aproximadamente $300.000 en efectivo, una consola PlayStation 5, un par de perfumes importados y algunas alhajas. Antes de huir, se apoderaron de la camioneta Volkswagen Amarok V6 de la familia, con la que escaparon del lugar.

Las imágenes del robo captadas por las cámaras del interior de la vivienda muestran con claridad la secuencia del ataque. El material audiovisual se viralizó rápidamente y fue difundido por medios locales. Las autoridades policiales de Mar del Plata iniciaron de inmediato la investigación a partir de las filmaciones y de las denuncias de las víctimas. Se informó que hay un menor demorado en el marco de las pesquisas.