Un violento robo ocurrido en una casa ubicada en la ciudad balnearia de Mar del Plata llamó la atención en los últimos días. No sólo porque los ladrones amenazaron a las víctimas con cortarle la lengua si no entregaban una suma en dólares, sino también porque el violento asalto quedó registrado con una cámara de seguridad interna.
Video: en un robo amenazaron con cortarle la lengua si no entregaba dólares
El robo, que duró más de 20 minutos, se caracterizó por la extrema violencia y las amenazas explícitas
El lunes pasado, cerca del mediodía, una familia del barrio San Carlos de Mar del Plata fue víctima de una violenta entradera que quedó registrada por las cámaras de seguridad internas de la vivienda.
Al menos 5 delincuentes encapuchados irrumpieron en la casa ubicada en la calle Vieytes, a unos 300 metros del Golf Club de Playa Grande, cuando la pareja se preparaba para salir junto a su hijo de 11 años. El asalto, que duró más de 20 minutos, se caracterizó por la extrema violencia y las amenazas explícitas. Los ladrones exigían dólares de manera insistente mientras golpeaban y reducían a los ocupantes.
El robo en Mar del Plata que quedó filmado
Según el relato de la mujer, los ladrones la tomaron del cuello, le taparon la boca y la amenazaron con un arma blanca. Como ella gritaba de terror, uno de ellos le advirtió que le cortarían la lengua si no se callaba y que también le pegarían a su hijo. El menor se encontraba en la planta alta y la madre no sabía qué ocurría con él mientras los delincuentes subían y bajaban por la escalera.
El padre de familia ofreció resistencia y fue severamente golpeado: primero a puñetazos y patadas, luego con un palo de hockey perteneciente al niño. La víctima del robo describió que lo “desfiguraron a golpes” hasta que lograron atarle las piernas y neutralizarlo en el living.
Los ladrones recorrieron todas las habitaciones en busca de dinero. Gritaban una y otra vez “¡Los dólares, los dólares!”, pero la familia insistió en que no poseía ese tipo de ahorros. Frustrados, los asaltantes llegaron a arrancar un pedazo del cielorraso de la planta alta para buscar posibles escondites. Finalmente se llevaron aproximadamente $300.000 en efectivo, una consola PlayStation 5, un par de perfumes importados y algunas alhajas. Antes de huir, se apoderaron de la camioneta Volkswagen Amarok V6 de la familia, con la que escaparon del lugar.
Las imágenes del robo captadas por las cámaras del interior de la vivienda muestran con claridad la secuencia del ataque. El material audiovisual se viralizó rápidamente y fue difundido por medios locales. Las autoridades policiales de Mar del Plata iniciaron de inmediato la investigación a partir de las filmaciones y de las denuncias de las víctimas. Se informó que hay un menor demorado en el marco de las pesquisas.
En pocas palabras
- Violenta entradera: cinco delincuentes encapuchados robaron una familia en Mar del Plata, amenazando con cortarle la lengua a la mujer.
- Botín y escape: se llevaron $300.000, una consola, perfumes y alhajas, huyendo en la camioneta de la familia.
- Investigación en curso: las cámaras de seguridad registraron el hecho, y hay un menor demorado en la investigación.