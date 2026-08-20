Lo acusaron de robar dinero luego de que le depositaran 300 veces su sueldo y huyera: la decisión de la justicia sorprendió

Ante el aviso, el empleado se comprometió a ir al banco al día siguiente para generar un vale en nombre de la empresa y así devolver la plata. Sin embargo, lo que sucedió luego dejó a todos impactados.

Recibió su sueldo en cantidades y huyó con el dinero: lo acusaron de robo, pero la justicia lo defendió

El día en que el hombre iba a ir al banco, el empleado en realidad no fue y comezaron a llamarlo. Cuando finalmente lograron contactar con él, dijo que se había quedado dormido y aseguró que ya estaba por salir rumbo a la entidad bancaria.

La Justicia falló a favor del trabajador y lo dejó quedarse con la plata.

Sin embargo, este desapareció y no se supo nada más de él hasta el 2 de junio por una plan ingenioso: mansó a un abogado a la compañía para presentar una carta de renuncia voluntaria en nombre del trabajador. La empresa le inició acciones legales por “apropiación indebida” del dinero depositado de su propio sueldo, pero tras años de juicio, la Justicia determinó que no cometió ningún delito.

¿Por qué? porque el dinero no fue obtenido por fraude ni manipulación, sino por un error voluntario de la propia empresa al transferir. Al no existir la figura de “apropiación no autorizada” como delito penal en ese país, el hombre quedó libre de cargos.