Imaginate estar trabajando en una empresa y que una pisca de suerte se ponga de tu lado: recibir dinero por error. Esto le ocurrio a un trabajador de una empresa chilena luego de cobrar su sueldo más de 300 veces y fugarse con todo.
Lo acusaron de robar dinero luego de que le depositaran 300 veces su sueldo y huyera: la decisión de la justicia sorprendió
Un empleado chileno fue llevado a juicio luego de acusarlo por apropiación indebida de su propio sueldo. Lo que ocurrió luego dejó a todos boquiabiertos
A un trabajador le depósitaron su sueldo multiplicado por ¡300!
El hombre era trabajador del Consorcio Industrial de Alimentos (Cial) y fue testigo de esos errores con suerte: recibió erróneamente un depósito de más de 165 millones de pesos chilenos, lo que equivale a cerca de 190 mil dólares después de cobrar su sueldo 300 veces. El error de esta operación se origino en el área de Recursos Humanos de la empresa y fueron avisados por otro empleado.
Uno de los trabajadores del lugar, que era asistente de despacho, se acercó al subgerente del centro de distribución para comentarle de un error en el pago de los sueldos de mayo, ya que le habían depositado de más a un empleado. Pasado lo sucedido, el 30 de mayo, el hombre al que le pagaron su sueldo 300 veces fue notificado del error y de que ese dinero no le correspondía.
Ante el aviso, el empleado se comprometió a ir al banco al día siguiente para generar un vale en nombre de la empresa y así devolver la plata. Sin embargo, lo que sucedió luego dejó a todos impactados.
Recibió su sueldo en cantidades y huyó con el dinero: lo acusaron de robo, pero la justicia lo defendió
El día en que el hombre iba a ir al banco, el empleado en realidad no fue y comezaron a llamarlo. Cuando finalmente lograron contactar con él, dijo que se había quedado dormido y aseguró que ya estaba por salir rumbo a la entidad bancaria.
Sin embargo, este desapareció y no se supo nada más de él hasta el 2 de junio por una plan ingenioso: mansó a un abogado a la compañía para presentar una carta de renuncia voluntaria en nombre del trabajador. La empresa le inició acciones legales por “apropiación indebida” del dinero depositado de su propio sueldo, pero tras años de juicio, la Justicia determinó que no cometió ningún delito.
¿Por qué? porque el dinero no fue obtenido por fraude ni manipulación, sino por un error voluntario de la propia empresa al transferir. Al no existir la figura de “apropiación no autorizada” como delito penal en ese país, el hombre quedó libre de cargos.
En pocas palabras
- Empleado chileno: Fue acusado de robar tras recibir 300 veces su sueldo por error.
- Millonario depósito: Le transfirieron más de 165 millones de pesos chilenos equivocadamente.
- Fallo judicial: La justicia lo exculpó al determinar que no hubo delito penal por apropiación indebida.