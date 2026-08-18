Tres delincuentes hicieron que una jubilada viviera la peor de las pesadillas

Cámaras de seguridad y la búsqueda de los sospechosos

Toda la secuencia de ingreso y huida quedó registrada por cámaras de seguridad del vecindario, cuyas imágenes son analizadas por el Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de la Comisaría Sur Segunda de González Catán para lograr identificar y localizar a los prófugos.

Juana fue asistida en el lugar por personal médico debido al severo cuadro de shock que atravesaba tras el violento episodio:

“Dentro mío hay un gran dolor. Se llevaron todo, no tengo nada. Nosotros somos gente de trabajo, todo lo que tenemos lo obtuvimos con esfuerzo”, expresó la víctima.

Ante la falta de iluminación en la cuadra y los constantes hechos de inseguridad en la zona, la familia de la jubilada difundió el alias CAMIALMIIRON para recibir donaciones que le permitan comprar un teléfono y colocar un cerco de seguridad sobre las rejas por las que ingresaron los delincuentes.