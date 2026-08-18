Una jubilada de 65 años vivió una pesadilla de más de una hora en su casa de la calle Reaño al 2800, en el barrio Da Vinci de Rafael Castillo, en la localidad de La Matanza. Tres delincuentes irrumpieron en la propiedad durante la madrugada del domingo 16 de agosto, la sorprendieron mientras dormía y la sometieron a tormentos físicos y psicológicos para robarle.
Tres delincuentes hicieron que una jubilada viviera la peor de las pesadillas
Tres delincuentes treparon la reja de una vivienda en Rafael Castillo, golpearon a la mujer de 65 años con una Biblia y le arrojaron agua para exigirle dinero. Estuvieron más de una hora adentro y permanecen prófugos.
Golpes con una Biblia, agua y burlas: la saña de los asaltantes
El ataque comenzó cerca de las 4:45 AM, cuando los sospechosos treparon el cerco perimetral, forzaron una ventana y entraron al domicilio. Al ser abordada, la víctima —identificada como Juana— les explicó que no contaba con grandes sumas de dinero ni objetos de valor. La respuesta de la banda fue un ensañamiento desmedido:
- Sometimiento físico: Le propinaron golpes en el cuerpo utilizando una Biblia que había en la vivienda y le arrojaron agua mientras la mantenían reducida.
- El botín: Revolvieron todos los ambientes hasta encontrar los ahorros destinados a los gastos semanales de la mujer, su teléfono celular y una cadena de valor afectivo que le pertenecía a su difunto esposo.
- Insultos y burlas: Al hallar el efectivo, uno de los ladrones la increpó con saña: “Vieja de mierda, ¿no era que no tenías nada?”.
Tras permanecer en la propiedad hasta las 6:25 AM y burlarse de la mujer mientras guardaban las pertenencias, los tres hombres escaparon trepando nuevamente el enrejado hacia la vía pública.
Cámaras de seguridad y la búsqueda de los sospechosos
Toda la secuencia de ingreso y huida quedó registrada por cámaras de seguridad del vecindario, cuyas imágenes son analizadas por el Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de la Comisaría Sur Segunda de González Catán para lograr identificar y localizar a los prófugos.
Juana fue asistida en el lugar por personal médico debido al severo cuadro de shock que atravesaba tras el violento episodio:
“Dentro mío hay un gran dolor. Se llevaron todo, no tengo nada. Nosotros somos gente de trabajo, todo lo que tenemos lo obtuvimos con esfuerzo”, expresó la víctima.
Ante la falta de iluminación en la cuadra y los constantes hechos de inseguridad en la zona, la familia de la jubilada difundió el alias CAMIALMIIRON para recibir donaciones que le permitan comprar un teléfono y colocar un cerco de seguridad sobre las rejas por las que ingresaron los delincuentes.
En pocas palabras
- Jubilada torturada: Tres delincuentes entraron a una vivienda, golpearon a una mujer de 65 años y le arrojaron agua para robarle.
- Sustracción de bienes: Los asaltantes se llevaron dinero, un celular y una cadena de valor afectivo tras una hora de cautiverio.
- Búsqueda policial: Las cámaras de seguridad captaron el ingreso y la huida de los sospechosos, quienes permanecen prófugos.