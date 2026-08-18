Quiénes eran las hermanas Juana y Rosario, las víctimas fatales del trágico accidente de Maipú

Quiénes son las hermanas Juana y Rosario, las chicas víctimas del trágico accidente de Maipú

Juana y Rosario Masó tenían 20 y 19 años respectivamente, eran dos chicas adolescentes con un futuro promisorio que lamentablemente se vio truncado el domingo 16 de agosto por el mortal accidente de Maipú.

Juana estudiaba Ingeniería Industrial en la Universidad de Mendoza mientras que Rosario cursaba el pre de Medicina. Ambas chicas vivían en Chacras de Coria.

Accidente de Maipú. Juana y Rosario Masó eran estudiantes universitarias y tenían un gran futuro por delante.

Cómo ocurrió el trágico accidente de Maipú donde murieron Juana y Rosario

El fatal accidente ocurrió este domingo en la ruta 60, a la altura de Fray Luis Beltrán, cuando una Volkswagen CrossFox intentó sobrepasar a otro vehículo, impactando frontalmente a un Peugeot 504 que circulaba en dirección contraria.