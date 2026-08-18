Una de las hermanas víctimas del trágico accidente en Maipú sufrió muerte cerebral en las últimas horas de este lunes. Se trata de Rosario Masó, de 19 años, quien circulaba junto a su hermana Juana en la camioneta que protagonizó, junto a un Peugeot 504, el fatal incidente vial ocurrido este domingo en la ruta 60.
Quiénes eran las hermanas Juana y Rosario, las víctimas fatales del trágico accidente de Maipú
Las jóvenes viajaban en la camioneta que protagonizó el accidente fatal en la ruta 60. Juana falleció por las graves heridas y Rosario sufrió muerte cerebral en las últimas horas
Juana Masó, de 20 años, su hermana mayor, ya había fallecido tras haber permanecido internada en grave estado.
Con Juana y Rosario Masó, ya son tres las víctimas fatales del accidente. La primera víctima fue el conductor del auto, identificada como Oscar Aníbal Fernández Mercau, de 48 años, un árbitro amateur del fútbol del Este que falleció camino al hospital.
Quiénes son las hermanas Juana y Rosario, las chicas víctimas del trágico accidente de Maipú
Juana y Rosario Masó tenían 20 y 19 años respectivamente, eran dos chicas adolescentes con un futuro promisorio que lamentablemente se vio truncado el domingo 16 de agosto por el mortal accidente de Maipú.
Juana estudiaba Ingeniería Industrial en la Universidad de Mendoza mientras que Rosario cursaba el pre de Medicina. Ambas chicas vivían en Chacras de Coria.
Cómo ocurrió el trágico accidente de Maipú donde murieron Juana y Rosario
El fatal accidente ocurrió este domingo en la ruta 60, a la altura de Fray Luis Beltrán, cuando una Volkswagen CrossFox intentó sobrepasar a otro vehículo, impactando frontalmente a un Peugeot 504 que circulaba en dirección contraria.
- producto del choque fallecieron Oscar Fernández Mercau y Juana Masó
- este lunes se confirmó la muerte cerebral de Rosario Masó, elevando las víctimas mortales a un total de tres
- el conductor de la VW T-Cross, Martín Omar Tillar, y sus 4 acompañantes sufrieron lesiones y se encuentran internados con politraumatismos de diversa gravedad
- la quinta ocupante de la camioneta evoluciona favorablemente