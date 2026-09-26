Detuvieron a una mujer y secuestraron el auto que aparece en el video del crimen en Maipú

El Ministerio de Seguridad informó la detención de una mujer vinculada a la víctima del crimen de Maipú, que quedó filmado.

La mujer fue detenida por disposición de la Fiscalía de Instrucción Nº 21 de la UFI de Homicidios. El auto quedó secuestrado para la realización de las pericias correspondientes. Durante las medidas también fueron secuestrados dos teléfonos celulares.

El auto que aparece en las cámaras

Las imágenes de las cámaras de seguridad son una de las principales pistas que permitieron avanzar en la investigación.

El homicidio ocurrió cerca de las 20.40 del jueves, en un callejón ubicado al sur de calle Morón, en Gutiérrez.

De acuerdo con la reconstrucción realizada hasta el momento, el Fiat Idea ingresó a una zona descampada y con escasa iluminación, donde Mora Aguiar recibió un disparo de arma de fuego en el tórax.

En las imágenes la cámara que registró el momento del ataque se observa el vehículo ingresando al lugar y, posteriormente, las luces de los disparos.

El análisis de ese tipo de registros permitió a los investigadores avanzar en la identificación del vehículo y localizarlo en Godoy Cruz.

El crimen de Rodolfo Mora Aguiar

Mora Aguiar, de 58 años, fue encontrado gravemente herido en un descampado ubicado en el interior de un barrio en construcción, en la zona de Bruno Morón y Liniers.

Un llamado al 911 alertó sobre un hombre que se encontraba tirado en el lugar. Cuando llegó la Policía, lo encontró con una herida de arma de fuego en el tórax. Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado constató posteriormente su muerte.

En las primeras horas de la investigación, la Policía también aprehendió a un familiar de la víctima. Según las primeras informaciones, se trataría de un primo que quedó a disposición de la Justicia mientras se intenta determinar su posible participación en el homicidio.