Cayo el Oreja, el indigente acusado de un crimen donde descuartizó a una persona

Tras una intensa investigación mediante vigilancias y seguimientos, logramos establecer los movimientos de un prófugo apodado “El Oreja”, acusado de un brutal homicidio ocurrido en la localidad bonaerense de La Tablada. pic.twitter.com/Iwe8VuXHTF — Policía Federal Argentina (@PFAOficial) September 24, 2026

El brutal crimen del hombre descuartizado

El crimen ocurrió el 18 de abril de 2025 en una vivienda de Buenos Aires, donde Sebastián Balbuena (42) dormía junto a su pareja y otras personas. Los agresores lo atacaron con golpes, puñaladas y disparos. Luego descuartizaron el cuerpo, lo colocaron en un tacho plástico azul de unos 200 litros y limpiaron la escena.

Cinco días después, el 23 de abril, un vecino alertó al 911 sobre el contenedor abandonado en La Tablada, partido de La Matanza. Allí los peritos hallaron el cadáver amputado, castrado y con las piernas atadas. La autopsia del crimen reveló fracturas de cráneo y maxilar, además de las mutilaciones.

El Oreja, detenido por el brutal crimen.

Las cámaras de seguridad fueron clave: registraron una camioneta de fletes desde la que bajaron dos hombres con el tacho. Los ocupantes habrían pedido al chofer detenerse con la excusa de tirar “menudos de pollo”. La investigación, identificó el vehículo y llevó a allanamientos en los que la Policía Bonaerense detuvo a tres acusados de 48, 39 y 33 años.

Uno de los detenidos habría señalado que mataron a la víctima “porque abusó de una chica”. Oreja Quiroga, imputado por homicidio agravado por el empleo de arma de fuego, por ensañamiento y por el concurso premeditado de dos o más personas —delito que prevé prisión perpetua—, era el único que seguía libre por el crimen. Los investigadores de la División Homicidios del Departamento Federal de Investigaciones reconstruyeron sus movimientos y montaron vigilancia en el parador.