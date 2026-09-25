El crimen del niño Leonel Ortiz ya tiene cuatro personas imputadas. Este viernes, la Fiscalía de Homicidios acusó formalmente a los últimos 3 detenidos que tiene la investigación por el niño de 7 años que fue baleado en la villa Junín de Las Heras a principios de la semana pasada.
Imputaron a los 3 jóvenes detenidos por el crimen del niño Leonel Ortiz
La Fiscalía los acusó por homicidio agravado por el concurso premeditado de 2 o más personas por el crimen de Leonel Ortiz. Pasarán a la cárcel
Ticiana Yamil Cabrera, su novio Marcos Ernesto Castillo y un menor de 17 años -se reserva su identidad- fueron notificados por el fiscal Oscar Malla. La acusación que ahora presa sobre ellos es homicidio agravado por el concurso premeditado de 2 o más personas, por lo que arriesgan una potencial condena a prisión perpetua.
La Fiscalía ordenó que los jóvenes pasen a la penitenciaría mientras avanza la investigación, aunque ya hay una audiencia fijada para la semana que viene donde las defensas solicitarán las libertades de estos 3 sospechosos y del primer detenido en el expediente, Cristian Cabrera Ramírez -padre de la joven recientemente capturada-.
El crimen en Las Heras
El lunes 14 de septiembre fue una jornada agitada en el interior del asentamiento Junín de Las Heras, ubicado en la calle detrás de Hipercerámico sobre el Acceso Norte.
Según la teoría fiscal, el problema comenzó en la mañana del lunes por un robo que sufrió la hija de Cristian Cabrera, quien reside en la Villa Junín, donde le sustrajeron electrodomésticos y otros elementos. La joven junto a su padre -quien vive en el barrio San Martín- encararon a 2 hermanos mayores de Leonel Ortiz que estaban tomando un vino en caja.
Fuentes judiciales detallaron que Matías Poroto Ortiz y Daniel Ortiz negaron el robo. Cristian Cabrera y su hija Ticiana se fueron pero minutos después regresaron junto a otros sujetos, algunos de ellos encapuchados y armados.
Los hermanos Ortiz alcanzaron a correr y esconderse arriba del techo de su casa. Un testigo detalló que Cristian Cabrera les "vació un cargador" aunque no logró herirlos. Por ese motivo intentaron prenderle fuego la casa.
Con el correr de las horas, la situación en la villa Junín no se calmó. Lejos de eso, la tensa calma se rompió a las 21 cuando los atacantes volvieron a aparecer en un auto rojo -algunos testigos dijeron que también venían en una moto-. "¿Dónde están los giles?", preguntaron. Eran seis en total: la mitad con el rostro tapado y la mitad a cara descubierta -entre los que se encontraría Cristian Cabrera-.
Los hermanos Ortiz corrieron en dirección a la casa de familia. "¡Me vienen tirando, guarden a los chicos!", gritó un de ellos. Pero fue tarde: Leonel Ortiz recibió 3 balazos que terminaron con su vida en cuestión de minutos. Poroto Ortiz también resultó herido pero se salvó por centímetros ya que la bala le perforó una oreja. "Mami, me pegaron", le dijo a su progenitora.
En pocas palabras
- Detenidos imputados: dos jóvenes y un menor fueron acusados por el crimen de Leonel Ortiz.
- Causa del crimen: la fiscalía investiga un homicidio agravado por el concurso premeditado de 2 o más personas.
- Medidas cautelares: los acusados pasarán a la penitenciaría mientras avanza la investigación judicial.