Un hombre de 33 años se encuentra internado tras ser baleado en las últimas horas del jueves en Guaymallén. Según la primera reconstrucción del hecho, la víctima fue atacada cuando se encontraba en la puerta de su casa y se resistió a un robo.
Un hombre fue baleado en el pecho en un intento de robo en Guaymallén y quedó internado
La víctima de 33 años fue atacada cuando se resistió a un robo en la puerta de su casa en Guaymallén
El episodio ocurrió pasadas las 20, en calle Bandera de los Andes 2121, a metros del cruce con calle Hilario Cuadros, en Guaymallén. Allí vive la víctima, en el primer piso de un edificio donde hay una concesionaria. El hombre -se reserva su identidad- salió de su domicilio, fue abordado por 2 delincuentes y fue baleado en el pecho.
Un vehículo particular Audi lo traslado al hospital Italiano donde fue estabilizado y luego lo derivaron al hospital Central. En ese nosocomio lo operaron por una herida de arma de fuego en el hemitórax izquierdo, con entrada y salida. El hombre baleado quedó internado.
La versión de un intento de robo
El ataque al hombre de 33 años fue observado por testigos, varios de ellos amigos de la víctima. Uno relató que habían planificado una juntada y fue a buscarlo en su vehículo particular. Lo llamó por teléfono para avisarle que llegó y cuando el hombre salió de la casa fue baleado.
Este testigo aportó que había observado a 2 sujetos parados en una estación de servicio a pocos metros, quienes abordaron a la víctima. Agregó que vio un forcejeo producto de un robo y escuchó el disparo.
Justamente en la estación de servicio se encontraba otro integrante del grupo de amigos quien observó el robo y traslado al herido hasta el hospital Italiano.
Tras el intento de robo, personal de Policía Científica trabajó en el lugar y el caso comenzó a ser investigado por la Unidad Fiscal de Homicidios. Se examinarán las cámaras de seguridad de la zona en busca de identificar a los ladrones, quienes escaparon corriendo tras el ataque.
En pocas palabras
- Hombre baleado: un hombre de 33 años fue herido de bala en el pecho durante un intento de robo en Guaymallén.
- Resistencia al robo: la víctima fue atacada al resistirse a que le robaran en la puerta de su casa.
- Investigación policial: la policía busca identificar a los asaltantes, que escaparon corriendo tras el ataque.