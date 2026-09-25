Un hombre fue baleado en el pecho en un intento de robo en Guaymallén y quedó internado

La víctima del robo quedó internada en el hospital Central. Imagen de archivo.

La versión de un intento de robo

El ataque al hombre de 33 años fue observado por testigos, varios de ellos amigos de la víctima. Uno relató que habían planificado una juntada y fue a buscarlo en su vehículo particular. Lo llamó por teléfono para avisarle que llegó y cuando el hombre salió de la casa fue baleado.

Este testigo aportó que había observado a 2 sujetos parados en una estación de servicio a pocos metros, quienes abordaron a la víctima. Agregó que vio un forcejeo producto de un robo y escuchó el disparo.

Justamente en la estación de servicio se encontraba otro integrante del grupo de amigos quien observó el robo y traslado al herido hasta el hospital Italiano.

Tras el intento de robo, personal de Policía Científica trabajó en el lugar y el caso comenzó a ser investigado por la Unidad Fiscal de Homicidios. Se examinarán las cámaras de seguridad de la zona en busca de identificar a los ladrones, quienes escaparon corriendo tras el ataque.