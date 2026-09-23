Se robó una cámara de seguridad, la instaló en su casa y el dueño lo observaba en vivo: está identificado

La Policía de San Juan esclareció el robo, pero el autor está prófugo.

La identificación del torpe ladrón que se autoincriminó por el robo

Según informaron autoridades policiales de San Juan, fue clave en la investigación que el propietario conservaba el código de acceso temporal a la aplicación con la que monitoreaba la cámara de seguridad, logró conectarse y visualizar en vivo lo que captaba la cámara: la habitación del delincuente.

De esa manera, la víctima del robo logró ver cómo un hombre manipulaba celulares, computadoras y otros elementos. De esta manera, de forma inmediata realizó la denuncia en la Subcomisaría Ansilta, desde donde lograron reconstruir la ubicación del dispositivo.

El arma que se encontró en la casa del autor del robo.

Justamente la cámara de seguridad estaba en una vivienda del barrio Alameda, a donde acudió la Policía de San Juan, que pudo hallar la cámara en cuestión, la cual se encontraba en una de las habitaciones y continuaba transmitiendo. Además, hallaron un arma de fabricación casera de aire comprimido.

Asimismo, el principal sospechoso del robo fue identificado como Carlos Esteban Butierres pero no se encontraba en la vivienda en el momento del allanamiento, por lo que ahora cuenta con pedido de captura.