Cometió un robo menor: sólo se llevó una cámara de seguridad de una casa ubicada en San Juan. Pero la torpeza posterior fue enorme: la instaló en su propia casa sin saber que la víctima aún podía ver las imágenes en vivo. Terminó identificado, allanado y actualmente está prófugo de las autoridades.
Se robó una cámara de seguridad, la instaló en su casa y el dueño lo observaba en vivo: está identificado
El hombre que robó el artefacto y, sin darse cuenta, era monitoreado en vivo, ya que el dispositivo permanecía conectado al celular de su dueño
La Policía de un barrio del departamento de Rawson, provincia de San Juan, allanó una vivienda de un hombre que robó la cámara de seguridad y, sin darse cuenta, era monitoreado en vivo, ya que el dispositivo permanecía conectado al celular de su dueño.
Luego de que el damnificado denunciara que desconocidos sustrajeron de su domicilio una cámara de seguridad "IMOU Bullet", que estaba colocada en el frente de su vivienda, se inició la correspondiente investigación.
La identificación del torpe ladrón que se autoincriminó por el robo
Según informaron autoridades policiales de San Juan, fue clave en la investigación que el propietario conservaba el código de acceso temporal a la aplicación con la que monitoreaba la cámara de seguridad, logró conectarse y visualizar en vivo lo que captaba la cámara: la habitación del delincuente.
De esa manera, la víctima del robo logró ver cómo un hombre manipulaba celulares, computadoras y otros elementos. De esta manera, de forma inmediata realizó la denuncia en la Subcomisaría Ansilta, desde donde lograron reconstruir la ubicación del dispositivo.
Justamente la cámara de seguridad estaba en una vivienda del barrio Alameda, a donde acudió la Policía de San Juan, que pudo hallar la cámara en cuestión, la cual se encontraba en una de las habitaciones y continuaba transmitiendo. Además, hallaron un arma de fabricación casera de aire comprimido.
Asimismo, el principal sospechoso del robo fue identificado como Carlos Esteban Butierres pero no se encontraba en la vivienda en el momento del allanamiento, por lo que ahora cuenta con pedido de captura.
En pocas palabras
- Robo de cámara: un hombre fue identificado tras robar una cámara de seguridad e instalarla en su casa.
- Monitoreo en vivo: el dispositivo, aún conectado al celular del dueño, permitió observar al ladrón en acción.
- Allanamientos y captura: la policía allanó la vivienda, recuperó la cámara y emitió un pedido de captura para el sospechoso.