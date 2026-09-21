Primero cayó detenido un conocido cantante cumbiero. Pero su declaración complicó a quien era su manager, quien ahora también fue capturado en Buenos Aires. Ahora, la Justicia debe dilucidar qué versión es real y cuál es mentira.
Quién es y qué le acusan al manager de un conocido cumbiero: ambos están detenidos
Ahora, la Justicia debe dilucidar qué versión es real y cuál es mentira sobre las dos detenciones
En las últimas horas el ex manager de Simón Natanael Alvarenga, más conocido como Callejero Fino, fue detenido acusado de reiteradas amenazas contra el artista, quien se encuentra preso desde fines de agosto por portación ilegal de arma de guerra.
El viernes pasado, la Policía de Buenos Aires concretó un allanamiento en el barrio cerrado Maschwitz Club de Escobar donde se logró la detención de Carlos Mauricio Fernández, ex manager de Callejero Fino, confirmaron fuentes oficiales vinculadas a la investigación penal.
El fiscal Cosme Irribarren, a cargo de la UFI de Benavidez, ordenó la detención de Mauri Fernández por amenazas coactivas tras la denuncia del propio cantante, quien justametne habría expuesto en sus declaraciones que portaba el arma por protección.
De este modo, personal de la Comisaría de Tigre acudió hasta la vivienda en cuestión y detuvo al implicado, de 39 años. En el lugar se secuestró un auto Volkswagen Bora negro y un celular. El imputado posee antecedentes penales por delitos de robo calificado en poblado y en banda.
La detención de Callejero Fino días atrás
El músico cumbiero fue detenido el 30 de agosto en la zona de Villa La Ñata, partido de Tigre, luego de que efectivos de la Policía Bonaerense detectaran una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba sin patente.
Durante el procedimiento, los agentes encontraron dentro de la camioneta una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada, lo que motivó a la detención del artista y su familiar que iba de acompañante. Desde ese momento Callejero Fino se encuentra detenido acusado del delito de portación ilegal de arma de guerra.
En pocas palabras
- Ex manager detenido: Carlos Mauricio Fernández, ex manager de Callejero Fino, fue arrestado por amenazas.
- Contexto de la detención: el cantante denunció a Fernández tras su propia detención por portación de arma de guerra.
- Antecedentes del implicado: Mauri Fernández cuenta con antecedentes penales por robo calificado.