Quién es y qué le acusan al manager de un conocido cumbiero: ambos están detenidos

El manager que fue detenido tiene antecedentes penales.

El fiscal Cosme Irribarren, a cargo de la UFI de Benavidez, ordenó la detención de Mauri Fernández por amenazas coactivas tras la denuncia del propio cantante, quien justametne habría expuesto en sus declaraciones que portaba el arma por protección.

De este modo, personal de la Comisaría de Tigre acudió hasta la vivienda en cuestión y detuvo al implicado, de 39 años. En el lugar se secuestró un auto Volkswagen Bora negro y un celular. El imputado posee antecedentes penales por delitos de robo calificado en poblado y en banda.

La detención de Callejero Fino días atrás

El músico cumbiero fue detenido el 30 de agosto en la zona de Villa La Ñata, partido de Tigre, luego de que efectivos de la Policía Bonaerense detectaran una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba sin patente.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron dentro de la camioneta una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada, lo que motivó a la detención del artista y su familiar que iba de acompañante. Desde ese momento Callejero Fino se encuentra detenido acusado del delito de portación ilegal de arma de guerra.