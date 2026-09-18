Allanamientos en simultáneo en Godoy Cruz: tres detenidos, armas y una granada secuestrada

Los procedimientos fueron supervisados por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y el director general de Investigaciones, José Vega. Foto: Prensa de Seguridad

Anticiparon nuevos operativos en el barrio La Gloria

"Tenemos tres detenidos, cuatro armas de fuego y una granada de gas que fue detectada por los drones”, precisó la ministra Rus durante el desarrollo de los operativos.

La intervención del equipamiento aéreo resultó determinante durante el ingreso de los efectivos a una de las viviendas. "En el momento en que ingresaban, un sospechoso arrojó la granada hacia el techo. Fue divisada desde el aire y procedimos a su inmediato secuestro”, detalló la funcionaria.

Uno de los 3 detenidos durante el operativo que se realizó este viernes en el barrio La Gloria. Foto: Prensa de Seguridad

En los inmuebles registrados se hallaron además municiones que quedaron incorporadas como evidencia a las causas judiciales en trámite.

Respecto de la continuidad de las medidas, Rus remarcó que las intervenciones responden a un trabajo de inteligencia previo y anticipó nuevos operativos en el sector.

"Son allanamientos previstos para este punto. Vamos a seguir ingresando en búsqueda de armas y sospechosos en pos de la seguridad provincial”, concluyó.