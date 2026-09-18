La Policía de Mendoza ejecutó este viernes una serie de allanamientos simultáneos en el barrio La Gloria, de Godoy Cruz. Como resultado de los procedimientos, las fuerzas aprehendieron a tres personas e incautaron cuatro armas de fuego, municiones de diverso calibre y una granada de gas.
Allanamientos en simultáneo en Godoy Cruz: tres detenidos, armas y una granada secuestrada
Uno de los drones de la Policía permitió detectar el momento en que un sospechoso intentó desprenderse del artefacto explosivo durante los allanamientos
Las medidas judiciales fueron planificadas como parte de investigaciones sobre hechos delictivos registrados en la zona. El despliegue contó con la participación de distintas unidades operativas de Seguridad y el soporte de la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) con drones.
Los procedimientos fueron supervisados por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, junto al director general de Investigaciones, José Vega.
Anticiparon nuevos operativos en el barrio La Gloria
"Tenemos tres detenidos, cuatro armas de fuego y una granada de gas que fue detectada por los drones”, precisó la ministra Rus durante el desarrollo de los operativos.
La intervención del equipamiento aéreo resultó determinante durante el ingreso de los efectivos a una de las viviendas. "En el momento en que ingresaban, un sospechoso arrojó la granada hacia el techo. Fue divisada desde el aire y procedimos a su inmediato secuestro”, detalló la funcionaria.
En los inmuebles registrados se hallaron además municiones que quedaron incorporadas como evidencia a las causas judiciales en trámite.
Respecto de la continuidad de las medidas, Rus remarcó que las intervenciones responden a un trabajo de inteligencia previo y anticipó nuevos operativos en el sector.
"Son allanamientos previstos para este punto. Vamos a seguir ingresando en búsqueda de armas y sospechosos en pos de la seguridad provincial”, concluyó.
En pocas palabras
- Allanamientos en el barrio La Gloria: tres personas fueron detenidas y se secuestraron armas y una granada.
- Rol de los drones: un dron policial detectó el intento de un sospechoso de desechar el artefacto explosivo.
- Lo que se viene: la ministra de Seguridad anticipó nuevos operativos en la zona para garantizar la seguridad.