Una jueza polémica: besó a un preso y ahora les dio más horas de recreo

La jueza durante una audiencia judicial.

El esquema de la jueza permitiría que los detenidos obtengan, en vez de una hora diaria, hasta casi 6 horas de recreo por día. La defensa pública explicó que, de igual modo, este otorgamiento se determinará de acuerdo a las características y competencias de cada preso.

“Las cárceles no son para castigo, uno lo que busca es la resocialización”, afirmó el defensor Julián Pulgar, quien también remarcó los problemas a futuro que puede llegar a tener un preso que está encerrado durante 23 horas en una celda.

Quién es la jueza Mariel Suárez

La jueza fue noticia cuando en enero de 2023 fue denunciada ante la difusión pública de una grabación interna del Instituto Penitenciario Provincial, en la que se la veía visitando a un condenado y manteniendo contacto físico.

JUEZA DESTITUIDA POR BESAR A UN PRESO

- Mariel Suárez fue corrida por mal desempeño

- Quedó filmada besando a un preso que había asesinado a su hijo y a un policía

Chubut

https://t.co/BGvUlF3Pep pic.twitter.com/nOIJdpEIZR — Vía Szeta (@mauroszeta) November 16, 2023

Las imágenes surgieron durante sus visitas a fines de diciembre de 2021 al preso Cristian Bustos, quien días antes había sido condenado por homicidio.

Es por ello por lo que en 2023 la jueza fue destituida, pero en junio de este año fue restituida luego de que el Superior Tribunal de Justicia provincial hiciera lugar al planteo de la defensa.