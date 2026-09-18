No sólo cometieron un importante robo. Sino que era en el departamento de una reconocida periodista de Buenos Aires. Pese a que estaban siendo filmados, alcanzaron a llevarse la caja fuerte sin ningún tipo de problemas.
Video: así entraron al departamento de una periodista y se robaron la caja fuerte
La víctima del robo aportó las filmaciones pertinentes que registraron a ambos implicados dentro del lugar
Dos delincuentes cometieron el robo en el departamento de la periodista Carolina Perín, ubicado en el barrio porteño de Palermo, y sustrajeron una caja fuerte.
Fuentes policiales informaron que el robo ocurrió durante la madrugada del domingo 30 de agosto en el edificio de la calle Anasagasti 2000, donde ambos implicados ingresaron para llevarse una caja fuerte con dinero y otros objetos de valor. El suceso quedó filmado con todos los detalles y la tranquilidad que tuvieron los ladrones.
El video del robo
El encargado del inmueble consignó que la puerta principal de la vivienda se encontraba abierta y, al entrar por el acceso de servicio, halló el interior revuelto.
La periodista aportó las filmaciones pertinentes, que registraron a ambos implicados dentro del lugar, mientras que se investigan los registros de acceso para determinar cómo ingresaron los autores.
Además, las cerraduras de ingreso al edificio y al departamento no fueron violentadas, según surge de la investigación.
Quién es la periodista que fue víctima del robo.
Carolina Perín es una reconocida periodista, conductora y locutora argentina con una extensa trayectoria en radio, televisión y medios gráficos. Se inició en el periodismo radial tras mudarse desde Mar del Plata a Buenos Aires.
A lo largo de su carrera la periodista ha conducido y participado en diversos programas informativos y de interés general en emisoras de televisión abierta, cable y radios de primer nivel en Argentina.
La víctima del robo e destaca por su labor en periodismo de actualidad, cultura e historias generales. Además de su labor frente a los micrófonos y cámaras, habla idiomas como francés, inglés y portugués, y es una apasionada de la literatura y la historia universal
En pocas palabras
- Robo a periodista: dos delincuentes robaron una caja fuerte del departamento de una periodista en Palermo.
- Acceso al edificio: los implicados ingresaron al departamento por el acceso de servicio, hallando el interior revuelto.
- Investigación en curso: se analizan filmaciones y registros de acceso para determinar cómo ingresaron los autores del robo.