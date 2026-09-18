Video: así entraron al departamento de una periodista y se robaron la caja fuerte

La periodista que fue víctima del robo en Buenos Aires.

El video del robo

El encargado del inmueble consignó que la puerta principal de la vivienda se encontraba abierta y, al entrar por el acceso de servicio, halló el interior revuelto.

La periodista aportó las filmaciones pertinentes, que registraron a ambos implicados dentro del lugar, mientras que se investigan los registros de acceso para determinar cómo ingresaron los autores.

Además, las cerraduras de ingreso al edificio y al departamento no fueron violentadas, según surge de la investigación.

#CABA Dos delincuentes cometieron un robo en el departamento de la periodista Carolina Perín, ubicado en el barrio porteño de Palermo, y sustrajeron una caja fuerte.

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió durante la madrugada del domingo 30 de agosto en el edificio de… pic.twitter.com/VaTIidmA74 — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) September 16, 2026

Quién es la periodista que fue víctima del robo.

Carolina Perín es una reconocida periodista, conductora y locutora argentina con una extensa trayectoria en radio, televisión y medios gráficos. Se inició en el periodismo radial tras mudarse desde Mar del Plata a Buenos Aires.

A lo largo de su carrera la periodista ha conducido y participado en diversos programas informativos y de interés general en emisoras de televisión abierta, cable y radios de primer nivel en Argentina.

La víctima del robo e destaca por su labor en periodismo de actualidad, cultura e historias generales. Además de su labor frente a los micrófonos y cámaras, habla idiomas como francés, inglés y portugués, y es una apasionada de la literatura y la historia universal