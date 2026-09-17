Un insólito episodio de inseguridad y presunta estafa puso en la mira las grietas del sistema de cadetería de las aplicaciones de transporte en la Ciudad de Buenos Aires, y en particular, el de UBER. Un usuario sufrió la sustracción de unas botas valuadas en $400.000 que había comprado para su pareja, luego de que el chofer asignado por la plataforma retirara la encomienda de la recepción de un edificio, cancelara el servicio dentro de la herramienta digital y se diera a la fuga con el producto en su poder.
"Lamentablemente te robaron": pidió un envío por app, el chofer se llevó el paquete y canceló el viaje
Un joven denunció penalmente a un conductor que retiró unas botas valuadas en $400.000 y desapareció. La aplicación solo le devolvió el costo de la tarifa cancelada
El hecho, que derivó en una denuncia penal y un reclamo formal ante Defensa del Consumidor, encendió las alarmas sobre el margen de desprotección que sufren los clientes ante este tipo de maniobras.
El modus operandi: retiro presencial sin confirmación digital
La víctima coordinó el traslado del calzado a través del servicio de envío de paquetes de la plataforma, según relató Infobae. Como el producto había sido dejado en el edificio de su familia, el personal de seguridad privada de la propiedad verificó los datos del conductor de la moto, constatando que coincidían con la aplicación, y le entregó la bolsa.
Sin embargo, el fraude se concretó mediante una falla operativa del sistema:
- Sin registro digital: El repartidor tomó el paquete físicamente pero omitió presionar el botón de confirmación de retiro en la pantalla de su celular.
- Cancelación de la carrera: Tras recorrer unos metros alejadose del edificio, el chofer anuló el viaje, por lo que el sistema asignó automáticamente a un segundo conductor para hacer la búsqueda.
- La advertencia del segundo chofer: Al llegar a la recepción y enterarse de que la bolsa ya había sido entregada a la primera persona, el nuevo chofer alertó al cliente con una frase contundente: “Lamentablemente, te tengo que decir que te robaron”.
Denuncia judicial, cámaras y la respuesta de la empresa
Ante la falta de soluciones inmediatas, el afectado judicializó el caso e incorporó abundante material probatorio ante la fiscalía. La presentación incluye grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio, donde se observa el ingreso y egreso del sospechoso con la bolsa del comercio, además de los registros de viaje y la planilla de ingreso presencial.
Pese a los datos aportados, la respuesta de la compañía generó indignación: la empresa se limitó únicamente a reembolsar el valor de la tarifa del viaje cancelado, evitando compensar el valor real de la encomienda perdida.
Viralización en redes y la reacción del comercio
La difusión del caso en plataformas digitales generó una rápida repercusión y derivó en la recolección de testimonios de otros usuarios sobre episodios similares. Al enterarse de lo sucedido, los dueños del local de calzado donde se había realizado la compra tomaron la decisión de obsequiarle un par de botas nuevo de forma gratuita para reponer el regalo de su novia.
A pesar de haber recuperado el producto mediante el gesto de la tienda, el joven confirmó que mantendrá activas las acciones legales contra el repartidor y el reclamo administrativo ante Defensa del Consumidor contra la plataforma de viajes.
En pocas palabras
- Chofer se robó las botas: Un joven denunció a un conductor de Uber que se llevó un paquete valuado en $400.000 tras cancelar el viaje.
- Modus operandi: El chofer retiró el paquete sin confirmación digital, canceló el servicio y huyó, dejando al cliente desprotegido.
- Sin solución: La aplicación solo devolvió la tarifa, mientras que el comercio obsequió un nuevo par de botas al damnificado.