"Lamentablemente te robaron": pidió un envío por app, el chofer se llevó el paquete y canceló el viaje

Sin embargo, el fraude se concretó mediante una falla operativa del sistema:

Sin registro digital: El repartidor tomó el paquete físicamente pero omitió presionar el botón de confirmación de retiro en la pantalla de su celular.

El repartidor tomó el paquete físicamente pero omitió presionar el botón de confirmación de retiro en la pantalla de su celular. Cancelación de la carrera: Tras recorrer unos metros alejadose del edificio, el chofer anuló el viaje, por lo que el sistema asignó automáticamente a un segundo conductor para hacer la búsqueda.

Tras recorrer unos metros alejadose del edificio, el chofer anuló el viaje, por lo que el sistema asignó automáticamente a un segundo conductor para hacer la búsqueda. La advertencia del segundo chofer: Al llegar a la recepción y enterarse de que la bolsa ya había sido entregada a la primera persona, el nuevo chofer alertó al cliente con una frase contundente: “Lamentablemente, te tengo que decir que te robaron”.

Denuncia judicial, cámaras y la respuesta de la empresa

Ante la falta de soluciones inmediatas, el afectado judicializó el caso e incorporó abundante material probatorio ante la fiscalía. La presentación incluye grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio, donde se observa el ingreso y egreso del sospechoso con la bolsa del comercio, además de los registros de viaje y la planilla de ingreso presencial.

Pese a los datos aportados, la respuesta de la compañía generó indignación: la empresa se limitó únicamente a reembolsar el valor de la tarifa del viaje cancelado, evitando compensar el valor real de la encomienda perdida.

Viralización en redes y la reacción del comercio

La difusión del caso en plataformas digitales generó una rápida repercusión y derivó en la recolección de testimonios de otros usuarios sobre episodios similares. Al enterarse de lo sucedido, los dueños del local de calzado donde se había realizado la compra tomaron la decisión de obsequiarle un par de botas nuevo de forma gratuita para reponer el regalo de su novia.

A pesar de haber recuperado el producto mediante el gesto de la tienda, el joven confirmó que mantendrá activas las acciones legales contra el repartidor y el reclamo administrativo ante Defensa del Consumidor contra la plataforma de viajes.