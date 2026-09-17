Agustín López Gagliasso, el joven que causó un accidente donde atropelló y mató a una madre y a su hija, fue condenado a una dura pena. Por el hecho ocurrido el 21 de enero de 2025 en la ciudad santafesina de Rosario fue sentenciado a 16 años de prisión.
Manejaba a 120 km/h y causó un accidente doblemente fatal: "Intenté corregirlo pero el auto derrapó"
La Justicia condenó a 16 años de prisión y 10 años de inhabilitación al autor del recordado accidente donde murieron madre e hija
Las juezas de primera instancia de Rosario Silvana Lamas González, Valeria Pedrana y Paula Álvarez lo declararon penalmente responsable por los delitos de homicidio simple con dolo eventual en perjuicio de Tania Daniela Gandolfi y Agustina Magalí García. También se contmplaron otras lesiones leves por dolo eventual que causó en el accidente.
Las magistradas impusieron una inhabilitación de 10 años para conducir para el joven, quien, de acuerdo al criterio de las fiscales Valeria Piazza y Mariana Prunotto, "representó el resultado como una posibilidad seria, sin que ello haya implicado desistir o renunciar a dicha acción inusitadamente peligrosa para la vida de las personas y la propia".
La fiscal Valeria Piazza de la Unidad Fiscal Especializada en Siniestros Viales y Delitos Culposos había solicitado una sentencia de 18 años de cárcel para el autor del accidente.
El accidente doblemente fatal en Rosario
El joven culpable circulaba en un auto Peugeot 206 a 120 kilómetros por hora, en la costanera de Rosario a la altura de Presidente Roca, donde causó los fallecimientos de las víctimas.
Agustín López Gagliasso declaró en el debate y consignó que el hecho inició cuando una moto se ubicó a su lado en el inicio del túnel Arturo Illia y empezó a hacer ruido con el caño de escape, motivo por el que quiso alcanzarla para “insultar" al conductor.
Al no haber autos ni peatones en la zona, decidió acelerar y perdió el control del vehículo: “Intenté corregirlo pero el auto derrapó”, según declaró el joven.
En este sentido, se dirigió a la familia de las víctimas del accidente y “pidió perdón de corazón”, a la vez que lamentó: “Voy a cargar con esto el resto de mi vida”.
En pocas palabras
- Condena judicial: joven de Rosario fue sentenciado a 16 años de prisión por doble homicidio vial.
- Hecho: conducía a 120 km/h en zona urbana y atropelló a madre e hija.
- Declaración: el acusado afirmó que intentó corregir el derrape del auto tras un incidente con una moto.