Manejaba a 120 km/h y causó un accidente doblemente fatal: "Intenté corregirlo pero el auto derrapó"

Las víctimas fatales del accidente en Rosario.

La fiscal Valeria Piazza de la Unidad Fiscal Especializada en Siniestros Viales y Delitos Culposos había solicitado una sentencia de 18 años de cárcel para el autor del accidente.

El accidente doblemente fatal en Rosario

El joven culpable circulaba en un auto Peugeot 206 a 120 kilómetros por hora, en la costanera de Rosario a la altura de Presidente Roca, donde causó los fallecimientos de las víctimas.

Agustín López Gagliasso declaró en el debate y consignó que el hecho inició cuando una moto se ubicó a su lado en el inicio del túnel Arturo Illia y empezó a hacer ruido con el caño de escape, motivo por el que quiso alcanzarla para “insultar" al conductor.

AHORA.



Accidente en la Costanera central.



La municipalidad de Rosario compartió el video del recorrido que hizo Agustín López con su auto.



Comenzó en zona sur a las 20hs y a las 21hs ingresó a 120km por hora al túnel Arturo Illia para perseguir al motociclista involucrado. pic.twitter.com/vSxkGU66O5 — Agustin⚓ (@AgustinGranatto) January 27, 2025

Al no haber autos ni peatones en la zona, decidió acelerar y perdió el control del vehículo: “Intenté corregirlo pero el auto derrapó”, según declaró el joven.

En este sentido, se dirigió a la familia de las víctimas del accidente y “pidió perdón de corazón”, a la vez que lamentó: “Voy a cargar con esto el resto de mi vida”.