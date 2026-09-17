El dolor y la angustia están más presente que nunca entre las familias del barrio donde ocurrió la dolorosa tragedia de Guaymallén, que le costó la vida a Miriam Isabel Videla (61) y a su pequeño nieto Borja Lionel Berardi Panini (1 año y 11 meses), luego de desplomarse en el interior de un pozo séptico.
Los detalles reveladores de una vecina por la tragedia en Guaymallén donde murieron una abuela y su nieto
Una vecina aportó detalles sobre la trágica caída en un pozo séptico en Guaymallén. La tragedia se cobró dos vidas
Este jueves por la mañana, una vecina del lugar aportó detalles reveladores sobre la mecánica con la que se alertó a la comunidad tras el accidente y cómo reaccionaron los vecinos en el intento por auxiliarlos, además de visibilizar una problemática estructural que afecta a toda la zona.
Tragedia en Guaymallén: el pedido de auxilio y la reacción vecinal
"Todo pasó como a las 20.20 y todos los vecinos estamos muy mal. Es un barrio nuevo y nos conocemos hace muy poco", comenzó relatando la mujer al recordar los instantes en los que se desencadenó la tragedia sobre la calle Buenos Vecinos, de Guaymallén.
Según precisó sobre el accidente, la voz de alarma no llegó a través del bullicio de la calle, sino de manera virtual e instantánea: "Nos enteramos porque el barrio tiene un grupo de WhatsApp y una vecina sintió los gritos con pedido de ayuda. A la casa entraron algunos vecinos inmediatamente".
A su vez, aportó precisiones sobre las características que tenía la instalación domiciliaria en la que cayó el pequeño y posteriormente su abuela al intentar rescatarlo: "El pozo tenía una precámara de un metro y medio. Se abre como un submarino, con una tapa a rosca".
El accionar policial y la crítica a la burocracia estatal
La testigo destacó el rápido arribo de los servicios de asistencia tras los llamados al 911 al lugar de la tragedia, aunque el esfuerzo terminó en un desenlace amargo: "Vino muy rápido la Policía y actuaron muy bien. También vinieron dos ambulancias, pero la abuela ya había fallecido en el lugar", lamentó.
Más allá del impacto emocional por la irreparable pérdida, la vecina puso el foco en una de las principales falencias de infraestructura que atraviesa el vecindario y que hoy cobra un cariz dramático tras el hecho: "Estamos en trámite para hacer las cloacas en el barrio, pero viste cómo es la burocracia que hay en el país y en el municipio", cuestionó.
Mientras la Oficina Fiscal avanza en la recolección de pruebas periciales y testimonios, los frentistas de este nuevo desarrollo habitacional de Guaymallén permanecen consternados, unifícados en el luto y en el reclamo por servicios básicos que eviten futuros riesgos.
En pocas palabras
- Tragedia en Guaymallén: murió una abuela y su nieto al caer en un pozo séptico.Tragedia.
- Alerta vecinal: los vecinos se enteraron por un grupo de WhatsApp y actuaron rápidamente.
- Fallas de infraestructura: se reclama por la falta de cloacas en el barrio, que ya fue advertida a las autoridades.