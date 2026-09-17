Los detalles reveladores de una vecina por la tragedia en Guaymallén donde murieron una abuela y su nieto

Según precisó sobre el accidente, la voz de alarma no llegó a través del bullicio de la calle, sino de manera virtual e instantánea: "Nos enteramos porque el barrio tiene un grupo de WhatsApp y una vecina sintió los gritos con pedido de ayuda. A la casa entraron algunos vecinos inmediatamente".

A su vez, aportó precisiones sobre las características que tenía la instalación domiciliaria en la que cayó el pequeño y posteriormente su abuela al intentar rescatarlo: "El pozo tenía una precámara de un metro y medio. Se abre como un submarino, con una tapa a rosca".

El accionar policial y la crítica a la burocracia estatal

La testigo destacó el rápido arribo de los servicios de asistencia tras los llamados al 911 al lugar de la tragedia, aunque el esfuerzo terminó en un desenlace amargo: "Vino muy rápido la Policía y actuaron muy bien. También vinieron dos ambulancias, pero la abuela ya había fallecido en el lugar", lamentó.

Más allá del impacto emocional por la irreparable pérdida, la vecina puso el foco en una de las principales falencias de infraestructura que atraviesa el vecindario y que hoy cobra un cariz dramático tras el hecho: "Estamos en trámite para hacer las cloacas en el barrio, pero viste cómo es la burocracia que hay en el país y en el municipio", cuestionó.

Mientras la Oficina Fiscal avanza en la recolección de pruebas periciales y testimonios, los frentistas de este nuevo desarrollo habitacional de Guaymallén permanecen consternados, unifícados en el luto y en el reclamo por servicios básicos que eviten futuros riesgos.