Una mujer de 61 años y su nieto, un bebé, murieron al caer en un pozo séptico en Guaymallén

Dedesperadamente, los policías le hicieron RCP al niño mientras pedían una ambulancia para llevarlo al hospital.

Los profesionales del Notti intentaron salvar al bebé que había caído en un pozo séptico pero falleció producto de las graves lesiones. Nicolás Ríos / Diario UNO

Traslado de emergencia al Hospital Notti

Los efectivos, que en ningún momento dejaron de hacer las maniobras de RCP, subieron al bebé al móvil y lo llevaron al Hospital Notti. Hicieron todo para salvarlo. Una vez en el hospital, los médicos continuaron con la reanimación, pero pasadas las 21 confirmaron la muerte del pequeño.

La Policía intenta establecer las circunstancias del hecho de este accidente doméstico que terminó con la vida de una abuela y su nieto.