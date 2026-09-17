Una mujer de 61 años y un bebé, su nieto, murieron este miércoles por la noche después de caer a un pozo séptico en una vivienda del barrio Buenos Vecinos, en Guaymallén. Las víctimas fueron identificadas como Miriam Videla y Borja Lionel Berardi Panini.
Una mujer de 61 años y su nieto, un bebé, murieron al caer en un pozo séptico en Guaymallén
Las víctimas fueron socorridas por las personas del barrio Buenos Vecinos, pero nada pudieron hacer con la abuela que perdió la vida en el lugar
El hecho ocurrió cerca de las 20.30 en una casa de calles Buenos Vecinos y Godoy Cruz, desde donde se recibió un aviso al 911 por la caída del pequeño al pozo séptico. Cuando la Policía llegó al lugar, los vecinos ya habían sacado del interior a la mujer y al bebé.
Lo primero que corroboraron los efectivos fue que la mujer estaba sin vida, mientras que el pequeño se encontraba inconsciente.
Dedesperadamente, los policías le hicieron RCP al niño mientras pedían una ambulancia para llevarlo al hospital.
Traslado de emergencia al Hospital Notti
Los efectivos, que en ningún momento dejaron de hacer las maniobras de RCP, subieron al bebé al móvil y lo llevaron al Hospital Notti. Hicieron todo para salvarlo. Una vez en el hospital, los médicos continuaron con la reanimación, pero pasadas las 21 confirmaron la muerte del pequeño.
La Policía intenta establecer las circunstancias del hecho de este accidente doméstico que terminó con la vida de una abuela y su nieto.
En pocas palabras
- Tragedia en Guaymallén: Una mujer de 61 años y su nieto murieron al caer en un pozo séptico.
- Vecinos actuaron rápido: Intentaron socorrer a las víctimas, pero no pudieron salvar a la abuela.
- Investigación en curso: La policía busca determinar las circunstancias exactas del accidente doméstico fatal.