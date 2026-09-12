Un operativo especial de traslado se puso en marcha este sábado por la tarde, luego de que una nena sufriera un accidente en el Complejo Penitentes, sobre la Ruta Nacional 7, en el departamento de Las Heras. El mal tiempo impidió el vuelo del helicóptero sanitario, por lo que se debió organizar un corredor terrestre con la participación de distintas fuerzas. La niña fue diagnosticada de un traumistimo de cráneo.
Una nena de 6 años se accidentó en alta montaña y montaron un corredor sanitario para trasladarla al Notti
La víctima sufrió un politraumatismo de cráneo grave y las condiciones climáticas impidieron que sea trasladada en helicóptero
Según el parte policial, el llamado ingresó al 911 a las 16:44. Fue la médica del Centro Médico de Penitentes quien alertó sobre la necesidad de trasladar de urgencia a una menor con traumatismo de cráneo grave, con hemorragia en el oído izquierdo. La paciente se encontraba inconsciente y en ese momento estaba siendo reanimada (RCP) por el personal médico del lugar.
Un operativo con corte de ruta incluido
Para garantizar el traslado, se dispuso un corredor sanitario y se realizó un corte en el sector del cementerio con el objetivo de liberar la ruta y permitir el paso de la ambulancia. El helicóptero sanitario Halcón no pudo intervenir debido al techo de nubosidad y a las inclemencias del tiempo en la zona cordillerana, por lo que todo el traslado debió resolverse por vía terrestre.
En una primera instancia, la menor fue trasladada hasta el hospital local para su estabilización. Mientras tanto, se coordinó un segundo corredor sanitario con movilidades de la Policía de Mendoza, Vialidad y Gendarmería Nacional, con el objetivo de continuar el traslado hasta un centro de mayor complejidad.
Una vez estabilizada, se dio inicio al desplazamiento de la ambulancia mediante corredor sanitario con destino al Hospital Pediátrico Humberto Notti.
En pocas palabras
- Traslado urgente: Una nena de 6 años sufrió un grave traumatismo de cráneo en alta montaña.
- Operativo terrestre: El mal tiempo impidió el uso del helicóptero sanitario, requiriendo un corredor con distintas fuerzas.
- Destino final: La menor fue trasladada al Hospital Pediátrico Humberto Notti para su atención.