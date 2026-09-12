Una nena de 6 años se accidentó en alta montaña y montaron un corredor sanitario para trasladarla al Notti

Según el parte policial, el llamado ingresó al 911 a las 16:44. Fue la médica del Centro Médico de Penitentes quien alertó sobre la necesidad de trasladar de urgencia a una menor con traumatismo de cráneo grave, con hemorragia en el oído izquierdo. La paciente se encontraba inconsciente y en ese momento estaba siendo reanimada (RCP) por el personal médico del lugar.

Un operativo con corte de ruta incluido

Para garantizar el traslado, se dispuso un corredor sanitario y se realizó un corte en el sector del cementerio con el objetivo de liberar la ruta y permitir el paso de la ambulancia. El helicóptero sanitario Halcón no pudo intervenir debido al techo de nubosidad y a las inclemencias del tiempo en la zona cordillerana, por lo que todo el traslado debió resolverse por vía terrestre.