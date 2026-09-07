Otra mañana de accidentes en Mendoza. Dos vehículos con sus frentes destrozados y los bomberos trabajando para liberar a un conductor atrapado marcaron la mañana de este lunes en la ruta 60, en Maipú. Las imágenes posteriores al choque entre una camioneta y un utilitario permiten dimensionar la violencia del impacto y las dificultades del rescate.
Video y fotos del accidente: así quedaron las camionetas tras el choque frontal en ruta 60
Las imágenes muestran cómo quedaron los vehículos tras el impacto en Maipú. Los bomberos debieron cortar el utilitario para liberar al conductor
El accidente ocurrió entre Nazar y Polvaredas, a unos 4 kilómetros de la Variante Palmira. Cinco personas resultaron heridas, entre ellas un menor de edad, según la información recogida en el lugar por el periodista Matías Pascualetti, de radio Nihuil. A continuación, un video desde el lugar:
El rescate del conductor atrapado en la ruta 60
Una de las tareas más complejas fue retirar al hombre que conducía el utilitario. Además de quedar aprisionado entre los hierros, una carga se había desplazado hacia adelante y le comprimía el tórax.
Los bomberos debieron cortar la parte delantera del vehículo para liberarlo. Emiliano Bernabé, integrante del cuerpo de Maipú, explicó que el conductor era el único ocupante del utilitario y presentaba un fuerte traumatismo.
“Al llegar nos encontramos con las cuatro personas heridas que viajaban en la camioneta; ya estaban afuera del rodado. Nos concentramos entonces en el utilitario”, relató.
En el operativo participaron cuatro ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado y dos dotaciones de bomberos, una de Maipú y otra del Cuartel Central. Cerca de las 10.30, el tránsito permanecía cortado en el sector.
Otro choque grave cerca de la Variante Palmira
Los vehículos chocaron de frente, aunque todavía se desconocen las circunstancias que provocaron la colisión. Bernabé señaló que el tramo tiene doble línea amarilla y que allí suelen atender accidentes de gravedad.
El lugar está a aproximadamente 1.000 metros del punto donde ocurrió el choque que dejó cinco víctimas fatales el domingo 16 de agosto, también sobre la Ruta 60.
En pocas palabras
- Choque frontal en ruta 60: dos camionetas impactaron violentamente en Maipú, dejando varios heridos y un conductor atrapado.
- Rescate complejo: bomberos debieron cortar el utilitario para liberar al conductor, quien sufrió un fuerte traumatismo.
- Accidentes recurrentes: el siniestro ocurrió en un tramo conocido por su peligrosidad y cercanía a otro choque fatal reciente.