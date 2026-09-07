Video y fotos del accidente: así quedaron las camionetas tras el choque frontal en ruta 60

Los bomberos debieron cortar la parte delantera del vehículo para liberarlo. Emiliano Bernabé, integrante del cuerpo de Maipú, explicó que el conductor era el único ocupante del utilitario y presentaba un fuerte traumatismo.

“Al llegar nos encontramos con las cuatro personas heridas que viajaban en la camioneta; ya estaban afuera del rodado. Nos concentramos entonces en el utilitario”, relató.

En el operativo participaron cuatro ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado y dos dotaciones de bomberos, una de Maipú y otra del Cuartel Central. Cerca de las 10.30, el tránsito permanecía cortado en el sector.

Otro choque grave cerca de la Variante Palmira

Los vehículos chocaron de frente, aunque todavía se desconocen las circunstancias que provocaron la colisión. Bernabé señaló que el tramo tiene doble línea amarilla y que allí suelen atender accidentes de gravedad.

El lugar está a aproximadamente 1.000 metros del punto donde ocurrió el choque que dejó cinco víctimas fatales el domingo 16 de agosto, también sobre la Ruta 60.