Otro grave accidente en ruta 60, con choque frontal y personas atrapadas

En las imágenes que comenzaron a circular se ve que los bomberos tuvieron que cortar la parte delantera del utilitario, donde viajaban un hombre, una mujer y un menor de 6 o 7 años, con el objetivo de rescatarlos.

El terrible estado en el que quedaron los vehículos que chocaron en ruta 60.

Cuatro ambulancias del SEC y dos dotaciones de bomberos -una de Maipú y otra del Cuartel Central- trabajaban esta mañana en la zona.

Un tramo que, por lo demás, sigue resultando riesgoso: el siniestro se produjo muy cerca del accidente que el domingo 16 de agosto se cobró cinco víctimas fatales.

Noticia en desarrollo. Ampliaremos.