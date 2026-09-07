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Tránsito cortado

Otro grave accidente en ruta 60, con choque frontal y personas atrapadas

Una camioneta y un vehículo utilitario impactaron de frente este lunes. Tras el accidente, hay heridos graves y el tránsito está afectado en ruta 60

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]

Un grave accidente se registró en la mañana de este lunes sobre ruta 60 entre Nazar y Polvaredas, mano al este, a unos 4 kilómetros de la Variante Palmira. Una camioneta y un utilitario chocaron de frente y como resultado hay heridos graves y hubo que retirar a algunas personas que habían quedado atrapadas entre los hierros.

Alrededor de las 10.30 el tránsito estaba cortado en la zona, y el periodista Matías Pascualetti (radio Nihuil) reportaba 3 heridos en uno de los vehículos y dos en el otro. Uno de los pacientes sería un menor de edad.

El punto donde se produjo el accidente este lunes sobre ruta 60.

El punto donde se produjo el accidente este lunes sobre ruta 60.

Heridos y atrapados

La colisión fue de frente, aunque todavía se desconocen los detalles del hecho, que tuvo lugar en Coquimbito-Colonia Jara.

En las imágenes que comenzaron a circular se ve que los bomberos tuvieron que cortar la parte delantera del utilitario, donde viajaban un hombre, una mujer y un menor de 6 o 7 años, con el objetivo de rescatarlos.

El terrible estado en el que quedaron los veh&iacute;culos que chocaron en ruta 60.

El terrible estado en el que quedaron los vehículos que chocaron en ruta 60.

Cuatro ambulancias del SEC y dos dotaciones de bomberos -una de Maipú y otra del Cuartel Central- trabajaban esta mañana en la zona.

Un tramo que, por lo demás, sigue resultando riesgoso: el siniestro se produjo muy cerca del accidente que el domingo 16 de agosto se cobró cinco víctimas fatales.

Noticia en desarrollo. Ampliaremos.

En pocas palabras

  • Grave accidente: Choque frontal entre camioneta y utilitario en ruta 60 dejó cinco heridos graves.
  • Rescate complejo: Bomberos debieron cortar partes del vehículo para liberar a los atrapados, incluyendo un menor.
  • Tránsito afectado: Colisión provocó corte total en la ruta, con desvíos y demoras significativas en la zona.
Resumen generado por Thinkindot AI

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