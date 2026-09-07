Un grave accidente se registró en la mañana de este lunes sobre ruta 60 entre Nazar y Polvaredas, mano al este, a unos 4 kilómetros de la Variante Palmira. Una camioneta y un utilitario chocaron de frente y como resultado hay heridos graves y hubo que retirar a algunas personas que habían quedado atrapadas entre los hierros.
Otro grave accidente en ruta 60, con choque frontal y personas atrapadas
Una camioneta y un vehículo utilitario impactaron de frente este lunes. Tras el accidente, hay heridos graves y el tránsito está afectado en ruta 60
Alrededor de las 10.30 el tránsito estaba cortado en la zona, y el periodista Matías Pascualetti (radio Nihuil) reportaba 3 heridos en uno de los vehículos y dos en el otro. Uno de los pacientes sería un menor de edad.
Heridos y atrapados
La colisión fue de frente, aunque todavía se desconocen los detalles del hecho, que tuvo lugar en Coquimbito-Colonia Jara.
En las imágenes que comenzaron a circular se ve que los bomberos tuvieron que cortar la parte delantera del utilitario, donde viajaban un hombre, una mujer y un menor de 6 o 7 años, con el objetivo de rescatarlos.
Cuatro ambulancias del SEC y dos dotaciones de bomberos -una de Maipú y otra del Cuartel Central- trabajaban esta mañana en la zona.
Un tramo que, por lo demás, sigue resultando riesgoso: el siniestro se produjo muy cerca del accidente que el domingo 16 de agosto se cobró cinco víctimas fatales.
Noticia en desarrollo. Ampliaremos.
En pocas palabras
- Grave accidente: Choque frontal entre camioneta y utilitario en ruta 60 dejó cinco heridos graves.
- Rescate complejo: Bomberos debieron cortar partes del vehículo para liberar a los atrapados, incluyendo un menor.
- Tránsito afectado: Colisión provocó corte total en la ruta, con desvíos y demoras significativas en la zona.